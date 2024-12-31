Андрей Бабиш: 2025 год станет переломным, выборы решат будущее Чехии

«Стоит посмотреть счета и квитанции и сравнить, сколько мы платили за аренду, еду, лекарства, транспорт, энергию в 2021 году и сколько платим сейчас. Все стало дороже на треть из-за полной некомпетентности правительства», — сказал Бабиш.



В своем новогоднем видеоролике Фиала, напротив, назвал некомпетентность бывшего премьер-министра источником инфляции. «Инфляция, вызванная правительством, ограбила тех, кто вел себя ответственно и экономили на случай худших времен», — сказал Бабиш.



Глава движения ANO раскритиковал кабинет Фиалы за то, что страна была в долгах больше, чем три предыдущих правительства, а также за то, что, по его словам, оно наплевало на граждан в тот момент, когда они находились в плохой ситуации. Он раскритиковал повышение налогов, повышение пенсионного возраста, предложения повысить плату за телевидение и радио или зарплаты ведущих политиков.



По словам Бабиша, граждане Чехии никогда не были приоритетом для нынешнего кабинета министров и никогда не будут. «У нас есть опыт, мы были в правительствах, у нас есть эксперты, и мы знаем, как управлять страной ответственно и эффективно, учитывая реальные потребности наших граждан», — сказал он.



«Мы не даем пустых обещаний по поводу зарплат в Германии. Мы обещаем только то, что можем выполнить», — добавил он, имея в виду ноябрьское заявление Фиалы о том, что, если его правительство продлится еще четыре года после выборов, доходы в Чехии будут так же, как в Германии.



По словам Бабиша, цель ANO — запустить экономику, «развернуть» инфляцию и улучшить жизнь граждан. Он также хочет создать предсказуемую среду, в которой предприниматели и компании не будут бояться инвестировать. «Мы будем поддерживать людей, которые хотят творить и строить, будь то традиционная промышленность или все отрасли нашей экономики. Но и новые отрасли, такие как криптовалюты или стартапы, будут нашим приоритетом», — отметил он.



По словам Бабиша, ANO, находившаяся в правительстве до 2021 года, хочет победить на парламентских выборах и сформировать следующий кабинет министров. «Я верю, что 2025 год станет годом перезапуска, надежды и первого шага к улучшению ситуации», — добавил экс-премьер-министр.



Председатель бывшей коалиции, ныне оппозиционной партии «Пираты» Зденек Гржиб также опубликовал сегодня новогоднее видео. Он также подчеркнул важность парламентских выборов. «Мы выберем, будет ли Чешская Республика продолжать барахтаться, наша экономика будет стагнировать и мы будем участвовать в технологическом откате, или мы изменим это, потому что мы можем», — отметил он.



Он считает важным решить проблему наличия жилья, низкой заработной платы или, по его словам, неудовлетворительного образования. «Мы единственная партия, в которой нет коррупции. Участие в правительстве показало нам, что мы должны быть более напористыми и громче бороться за ваши интересы», — сказал Гржиб. В прошлом году «Пираты» покинули коалицию пяти человек после увольнения вице-премьера Ивана Бартоша, которое премьер-министр Фиала обосновал неуправляемой цифровизацией строительных процессов.