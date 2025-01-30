Экс-президент России заявил, что изначально не хотел отвечать на «заявление» чешского сенатора, но в пятницу он посетил Санкт-Петербург (тогда Ленинград), поэтому «не смог сдержаться».



Таких высказываний, как людей вроде Немцовой, забывать нельзя. «Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!» — добавил он.



Медведев, комментируя высказывания Немцовой, заявил, что «какая-то дегенеративная европейская тварь» пожелала России, чтобы еще раз погибли минимум миллион граждан страны. «Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их еще пока достаточно)?» – написал Медведев.



Однако Немцова не писала пост, в котором она якобы призывала к возобновлению блокады Ленинграда. Более того, она сама несколько раз отрицала это в эфире телеканала X. «Я этого не писала. Это мошенничество», — заявила она.



Однако фейковый пост очень быстро распространился на чешской и словацкой дезинформационной сцене в конце января. Эту тему подхватили и различные пророссийские, антиевропейские и антиальянсовые каналы в социальных сетях.



В конце недели российские СМИ начали сообщать о явно фейковом, никогда не публиковавшемся твите. На это обратили внимание и сайт Lenta.ru, и государственное агентство ТАСС, которые, однако, признали, что «никакой подобной записи в аккаунте Немцовой не обнаружено».



Кроме того, агентство ТАСС сообщило, что Следственный комитет РФ начал проверку в отношении Немцовой в связи с заявлением. «Данный факт будет подвергнут надлежащей правовой оценке Следственным комитетом Российской Федерации», — говорится в заявлении российских властей.



Агрессивные атаки



Дмитрий Медведев известен своими агрессивными нападками на западных политиков и западные страны. Он часто угрожает ядерными атаками или говорит, что та или иная страна должна быть уничтожена. Это угрожает, несмотря на то, что многие россияне живут в западных странах.



Однако, как выяснил независимый российский сайт The Insider, самые безумные вспышки гнева у Медведева случаются именно в то время, когда ему домой доставляют итальянское вино.



В Италии он контролирует несколько виноградников, которые до сих пор избегают западных санкций. Некоторыми из них будет руководить Илья Елисеев, близкий друг и бывший одноклассник Медведева, в отношении которого США и Канада ввели санкции. Однако Евросоюз пока не ввел против него санкции, поэтому он может продолжать поставлять вино экс-президенту России.



Вино попадает в Россию, например, через Латвию или другие страны, часто под видом «образцов». В других случаях вино отправляется крупному российскому импортеру алкоголя «Мистраль Алко», который затем доставляет его вице-президенту.



«Возможно, если бы виноградники Медведева попали в санкционный список, это могло бы снизить уровень токсичности в социальных сетях», — сообщает The Insider.



Отрицательное воздействие алкоголя



Министр обороны Яна Чернохова отреагировала на заявление российского экс-президента в воскресенье, назвав его слова «пугающим примером того, насколько негативно алкоголь может влиять на психическое здоровье и психику человека».



«Этот путинский прихвостень и рупор, чья единственная историческая роль заключалась в том, чтобы в течение четырех лет согревать президентское кресло (диктатора) Владимира Владимировича (Путина), давно бы оказался в пучине истории, если бы не его подхалимство», — заявила Чернохова в сети X.



