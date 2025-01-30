Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Медведев — чешскому сенатору Немцовой: Пусть она сгинет в кровавых вихрях новой Пражской весны

Новости 420on
2 февраля 2025
15:00
952
Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что от всего сердца желает чешскому сенатору Мирославе Немцовой сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в 1968 году. Об этом Медведев написал в Telegram на следующий день после того, как российские СМИ обнаружили явно фейковый твит, в котором Немцова якобы призывала к возобновлению блокады Ленинграда. Однако сенатор никогда не писала подобного поста и сама назвала его подделкой.
Экс-президент России заявил, что изначально не хотел отвечать на «заявление» чешского сенатора, но в пятницу он посетил Санкт-Петербург (тогда Ленинград), поэтому «не смог сдержаться».

Таких высказываний, как людей вроде Немцовой, забывать нельзя. «Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!» — добавил он.

Медведев, комментируя высказывания Немцовой, заявил, что «какая-то дегенеративная европейская тварь» пожелала России, чтобы еще раз погибли минимум миллион граждан страны. «Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их еще пока достаточно)?» – написал Медведев.

Однако Немцова не писала пост, в котором она якобы призывала к возобновлению блокады Ленинграда. Более того, она сама несколько раз отрицала это в эфире телеканала X. «Я этого не писала. Это мошенничество», — заявила она.

Однако фейковый пост очень быстро распространился на чешской и словацкой дезинформационной сцене в конце января. Эту тему подхватили и различные пророссийские, антиевропейские и антиальянсовые каналы в социальных сетях.

В конце недели российские СМИ начали сообщать о явно фейковом, никогда не публиковавшемся твите. На это обратили внимание и сайт Lenta.ru, и государственное агентство ТАСС, которые, однако, признали, что «никакой подобной записи в аккаунте Немцовой не обнаружено».

Кроме того, агентство ТАСС сообщило, что Следственный комитет РФ начал проверку в отношении Немцовой в связи с заявлением. «Данный факт будет подвергнут надлежащей правовой оценке Следственным комитетом Российской Федерации», — говорится в заявлении российских властей.

Агрессивные атаки

Дмитрий Медведев известен своими агрессивными нападками на западных политиков и западные страны. Он часто угрожает ядерными атаками или говорит, что та или иная страна должна быть уничтожена. Это угрожает, несмотря на то, что многие россияне живут в западных странах.

Однако, как выяснил независимый российский сайт The Insider, самые безумные вспышки гнева у Медведева случаются именно в то время, когда ему домой доставляют итальянское вино.

В Италии он контролирует несколько виноградников, которые до сих пор избегают западных санкций. Некоторыми из них будет руководить Илья Елисеев, близкий друг и бывший одноклассник Медведева, в отношении которого США и Канада ввели санкции. Однако Евросоюз пока не ввел против него санкции, поэтому он может продолжать поставлять вино экс-президенту России.

Вино попадает в Россию, например, через Латвию или другие страны, часто под видом «образцов». В других случаях вино отправляется крупному российскому импортеру алкоголя «Мистраль Алко», который затем доставляет его вице-президенту.

«Возможно, если бы виноградники Медведева попали в санкционный список, это могло бы снизить уровень токсичности в социальных сетях», — сообщает The Insider.

Отрицательное воздействие алкоголя

Министр обороны Яна Чернохова отреагировала на заявление российского экс-президента в воскресенье, назвав его слова «пугающим примером того, насколько негативно алкоголь может влиять на психическое здоровье и психику человека».

«Этот путинский прихвостень и рупор, чья единственная историческая роль заключалась в том, чтобы в течение четырех лет согревать президентское кресло (диктатора) Владимира Владимировича (Путина), давно бы оказался в пучине истории, если бы не его подхалимство», — заявила Чернохова в сети X.

Россия Чехия социальные сети война
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
2 ФЕВРАЛЯ 2025
402
ОБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ ЛУЧШЕ ИПОТЕКИ? ЕСТЬ СВОИ НЬЮАНСЫ
11:00
2 ФЕВРАЛЯ 2025
513
ОБЩЕСТВО
ПОЛОВИНА ИНСТРУКТОРОВ ПО ВОЖДЕНИЮ И ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ НЕ ВИДЯТ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ВОДИТЕЛЯМИ 17 И 18 ЛЕТ
18:00
1 ФЕВРАЛЯ 2025
716
ЭКОНОМИКА
ОБЪЕМ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА В ЧЕХИИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ВНОВЬ ПРЕВЫСИЛ 1 МИЛЛИАРД КРОН
17:00
1 ФЕВРАЛЯ 2025
776
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПРОФИЛАКТИКОЙ АЛКОГОЛИЗМА. ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК В ЗОНЕ РИСКА
15:00
1 ФЕВРАЛЯ 2025
1486
ПОЛИТИКА
«ПУСТЬ ФИЦО ДЕЛАЕТ, ЧТО ХОЧЕТ». ПОСЛЕ ВЫБОРОВ МЫ НАЧНЕМ С НИМ РАЗГОВАРИВАТЬ, ЗАЯВИЛ БАБИШ
22:00
31 ЯНВАРЯ 2025
2576
ОБЩЕСТВО
БЫВШИЕ СУПРУГИ ИЛИ ДЕТИ УЗНАЮТ, СКОЛЬКО У ВАС ДЕНЕГ. ČESKÁ SPOŘITELNA ШОКИРОВАЛА ЛЮДЕЙ, СДЕЛАВ ИХ СЧЕТА ВИДИМЫМИ
16:30
31 ЯНВАРЯ 2025
966
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ГОТОВИТ НОВУЮ ИНИЦИАТИВУ ПО БОЕПРИПАСАМ ДЛЯ УКРАИНЫ, ЗАЯВИЛ ЛИПАВСКИЙ
15:00
31 ЯНВАРЯ 2025
1557
ПОЛИТИКА
ФИЦО ОТЧИТАЛ ЧЕШСКОГО ПОСЛА
14:30
31 ЯНВАРЯ 2025
2733
ОБЩЕСТВО
ЕС РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКОГО ГАЗА. ЭТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ МИРУ В УКРАИНЕ
13:00
31 ЯНВАРЯ 2025
796
ОБЩЕСТВО
В ЧЕШСКИХ ГОРАХ СТАНОВИТСЯ МНОГОЛЮДНО, ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ НАЧИНАЮТСЯ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ
11:30
31 ЯНВАРЯ 2025
1670
ОБЩЕСТВО
ИЗВЕСТНЫЙ ПРАЖСКИЙ ВРАЧ-АКУШЕР ВЫКЛАДЫВАЛ В СОЦСЕТИ ФОТОГРАФИИ ОБНАЖЕННЫХ ПАЦИЕНТОК
09:00
31 ЯНВАРЯ 2025
1320
ОБЩЕСТВО
В ВЫХОДНЫЕ В ПРАГЕ ЗАКРОЮТ УЧАСТОК МЕТРО НА ЛИНИИ С
22:00
30 ЯНВАРЯ 2025
1505
ПОЛИТИКА
МИД УКРАИНЫ ВЫЗВАЛ СЛОВАЦКОГО ПОСЛА. НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ РЕЗКИХ СЛОВ
18:00
30 ЯНВАРЯ 2025
1118
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ КОММЕНТАРИЙ: БЕЛАРУСЬ ЗАШЛА В ТУПИК. КТО-ТО ВЫБРАЛ ТЮРЬМУ, КТО-ТО — ИЗГНАНИЕ
16:30
30 ЯНВАРЯ 2025
1297
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИИ УДАЛОСЬ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО РЕЗКО СОКРАТИТЬ ВЫБРОСЫ, ПРИБЛИЗИВШИСЬ К ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАНКЕ