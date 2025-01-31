«Я не знаю, куда ушли деньги». Зеленский заявил о пропаже 100 миллиардов долларов помощи США
3 февраля 2025
14:00
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Из примерно 177 миллиардов долларов (4,36 триллиона чешских крон) помощи, которую Соединенные Штаты одобрили для Украины на данный момент, Киев получил только 76 миллиардов долларов (1,87 триллиона чешских крон). В интервью AP президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает, что случилось с остальной частью обещанной суммы. Его слова быстро отметил миллиардер Элон Маск, который является близким союзником нынешнего президента США Дональда Трампа.
«Когда я слышу от США — и в прошлом, и сейчас — что Америка выделила Украине сотни миллиардов, как президент страны, которая находится в состоянии войны, я могу вам сказать — мы получили более 75 миллиардов долларов. Поэтому, когда говорят о 177 или даже 200 миллиардах долларов, мы их никогда не получали. Мы говорим о материальных вещах, потому что эта помощь пришла не в виде денег, а в виде оружия, которое составило около 70 миллиардов долларов», — цитирует Зеленского AP.
«Когда говорят, что Украина получила 200 миллиардов долларов на поддержку военных во время войны — это неправда. Я не знаю, куда ушли все эти деньги. Может быть, на бумаге это и правда — сотни различных программ — я не собираюсь спорить. Мы чрезвычайно благодарны за все. Но в реальности мы получили около 76 миллиардов долларов. Это значительная помощь, но это не 200 миллиардов долларов», — сказал украинский президент.
Маск, которому в новой администрации Трампа поручено оптимизировать государственные расходы, поспешил отреагировать на его слова. Он опубликовал в социальных сетях сообщение о высказываниях Зеленского с заголовком «Зеленский признает, что 58 процентов долларов американской помощи пропали», не сказав ни слова, но поставив два восклицательных знака. Под его постом появились комментарии, призывающие прекратить помощь пострадавшей стране, которая уже третий год сопротивляется российской военной агрессии.
Зеленский рассказал о масштабах американской помощи, которую он получил после того, как новая администрация Трампа объявила о замораживании практически всей иностранной помощи США. Однако после этого Зеленский заявил, что военная помощь США Украине еще не прекращена.
Коррупция? Может быть, в США
Еще в прошлом месяце Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману заявил, что Украина не получила и половины из 177 миллиардов долларов американской помощи Киеву. Он предположил, что такое развитие событий может быть связано с коррупцией или лоббированием со стороны американских компаний.
В интервью Зеленский признал, что Украина также борется с коррупцией, но заявил, что его страна прилагает все усилия для борьбы с ней с помощью «самой всеобъемлющей» антикоррупционной системы в Европе.
Он также сказал, что то, что в Украине называется «коррупцией», в других странах может называться «лоббированием», отмечал тогда сайт Politico.
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