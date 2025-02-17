Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Трамп заявил, что Украина начала войну и нужно было давно заключить сделку

Новости 420on
19 февраля 2025
09:00
417
Президент США заявил во вторник вечером по центрально-европейскому времени, что он «более уверенно» говорит ою урегулировании конфликта в Украине после первой встречи между русскими и американцами. На вопрос, почему не пригласили Украину, он ответил, что Украина давно могла бы прекратить конфликт и не должна была его начинать. Он также добавил, что не имеет ничего против того, чтобы европейцы отправили миротворцев в Украину.
Трамп заявил на пресс-конференции в Мар-А-Лаго во Флориде, что Украине не стоит беспокоиться о том, что она останется в стороне от российско-американских переговоров, которые начались в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во вторник.

Он добавил, что страна, в которую вторглась Россия, уже давно могла бы заключить с ней соглашение. 

«Я думаю, что в моих силах положить конец этой войне, и я думаю, что все идет хорошо. Но сегодня я услышал: «Нас не приглашали». Что ж, вы были там три года. Вы должны были закончить войну через три года. Не надо было начинать. Вы могли бы заключить сделку», — сказал Трамп об Украине, как сообщает CNN.

Эта фаза войны, которая для многих началась с аннексии Крыма в 2014 году, началась в 2022 году, когда российские войска вторглись на территорию суверенной Украины.

Президент США заявил, что он мог бы заключить сделку, в результате которой Украина получила бы «почти всю свою территорию... и никто бы не был убит». «Но они решили поступить по-другому», — сказал Трамп.

Он добавил, что лично ему очень нравится президент Украины Владимир Зеленский. «Он хороший, но меня не волнуют личные вещи, мне важно, чтобы работа была сделана. Сейчас у вас есть лидер, который позволил развязать войну, которой никогда не должно было быть», — сказал Трамп, добавив, что Зеленский сейчас пользуется поддержкой всего четырех процентов населения Украины. Однако он не объяснил, откуда он взял эту цифру.

Впоследствии Трамп заявил, что не будет препятствовать европейским странам отправлять войска в Украину в рамках миротворческой миссии. «Если бы там были войска, это было бы прекрасно, я бы не возражал против этого», — сказал Трамп. Однако он исключил участие американских войск в миротворческой миссии, заявив, что США находятся слишком далеко.
США Украина Россия война
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
246
ПОЛИТИКА
ФРАНЦИЯ ПРОВЕДЕТ 19 ФЕВРАЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ
21:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
461
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ ЗАМЕНИТ ПОСЛА В ПРАГЕ, ОБЪЯВИЛ СЛОВАЦКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
18:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
17744
ОБЩЕСТВО
НИ ОДИН УКРАИНЕЦ НЕ ПОЛУЧИТ ВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ ПОСЛЕ ПЕРЕМИРИЯ ИЛИ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА МВД ЧЕХИИ
18:00
18 ФЕВРАЛЯ 2025
766
ЭКОНОМИКА
ОТВЕТ ЕВРОПЫ ТРАМПУ. ЕС ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ ИМПОРТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ
16:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
483
ЭКОНОМИКА
В ПРОШЛОМ ГОДУ РОССИЯ ПОСТАВИЛА В ЧЕХИЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕФТИ. НО ЕЕ ДОЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ
15:10
18 ФЕВРАЛЯ 2025
4387
ОБЩЕСТВО
ДЕПОРТАЦИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ — ПРОСТО СПЕКТАКЛЬ? ГЕРМАНИЯ ЗАПОЛНИЛА САМОЛЕТЫ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, НО ПРЕСТУПНИКОВ БЫЛ МИНИМУМ
14:10
18 ФЕВРАЛЯ 2025
1204
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПЕРЕГОВОРЫ РФ И США «ПРОШЛИ НЕПЛОХО», СООБЩАЕТ КРЕМЛЬ. ЧЕГО ОЖИДАТЬ ДАЛЬШЕ?
13:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
855
ОБЩЕСТВО
МАКРОН ПООБЩАЛСЯ С ТРАМПОМ И ЗЕЛЕНСКИМ ПОСЛЕ ПАРИЖСКОЙ ВСТРЕЧИ
12:00
18 ФЕВРАЛЯ 2025
1416
ОБЩЕСТВО
СЕМИКРАТНО СУДИМЫЙ УКРАИНЕЦ ЛИШИЛСЯ ПМЖ В ЧЕХИИ, А ЗАТЕМ ЕМУ БЫЛО ОТКАЗАНО В ВИЗЕ
10:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
1123
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ И РУМЫНИЯ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ИХ НЕ ПРИГЛАСИЛИ НА НЕФОРМАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ ПО ПОВОДУ УКРАИНЫ В ПАРИЖЕ
09:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
790
ПОЛИТИКА
НАЧАЛИСЬ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПОВОДУ УКРАИНЫ В ЭР-РИЯДЕ
09:00
18 ФЕВРАЛЯ 2025
1204
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ПОПРОСИЛА УКРАИНУ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПОРОШЕНКО
21:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1500
ОБЩЕСТВО
БЕСПОЩАДНОМУ УБИЙЦЕ ИЗ СЛОВАКИИ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ
19:30
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1763
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ГЕРМАНИЯ ЗА НОЧЬ ДЕПОРТИРОВАЛА 50 МИГРАНТОВ, ДОСТАВЛЕННЫХ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
15:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1256
ПОЛИТИКА
РЖЕХКА: РОССИЯ НЕ СТАНЕТ ДРУЖЕЛЮБНЕЕ. НАМ НУЖНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА