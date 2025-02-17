Трамп заявил, что Украина начала войну и нужно было давно заключить сделку

Трамп заявил на пресс-конференции в Мар-А-Лаго во Флориде, что Украине не стоит беспокоиться о том, что она останется в стороне от российско-американских переговоров, которые начались в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во вторник.



Он добавил, что страна, в которую вторглась Россия, уже давно могла бы заключить с ней соглашение.



«Я думаю, что в моих силах положить конец этой войне, и я думаю, что все идет хорошо. Но сегодня я услышал: «Нас не приглашали». Что ж, вы были там три года. Вы должны были закончить войну через три года. Не надо было начинать. Вы могли бы заключить сделку», — сказал Трамп об Украине, как сообщает CNN.



Эта фаза войны, которая для многих началась с аннексии Крыма в 2014 году, началась в 2022 году, когда российские войска вторглись на территорию суверенной Украины.



Президент США заявил, что он мог бы заключить сделку, в результате которой Украина получила бы «почти всю свою территорию... и никто бы не был убит». «Но они решили поступить по-другому», — сказал Трамп.



Он добавил, что лично ему очень нравится президент Украины Владимир Зеленский. «Он хороший, но меня не волнуют личные вещи, мне важно, чтобы работа была сделана. Сейчас у вас есть лидер, который позволил развязать войну, которой никогда не должно было быть», — сказал Трамп, добавив, что Зеленский сейчас пользуется поддержкой всего четырех процентов населения Украины. Однако он не объяснил, откуда он взял эту цифру.



Впоследствии Трамп заявил, что не будет препятствовать европейским странам отправлять войска в Украину в рамках миротворческой миссии. «Если бы там были войска, это было бы прекрасно, я бы не возражал против этого», — сказал Трамп. Однако он исключил участие американских войск в миротворческой миссии, заявив, что США находятся слишком далеко.