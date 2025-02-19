Россия выиграет войну, и все умрут, кричал безумец с ножом в пражском метро
20 февраля 2025
19:30
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Во вторник вечером в пражском метро пьяный чех под наркотиками угрожал пассажирам. На станции «Кобылисы» он приставил нож к телу одного из прохожих, заявив, что собирается его зарезать. Он кричал, что Россия выиграет войну и что все умрут. Полиция задержала его и была вынуждена применить меры принуждения и угрозу применения огнестрельного оружия.
В социальных сетях распространяются видеозаписи полицейских разборок, на которых видно, как на станции метро «Кобылисы» линии С несколько полицейских противостоят агрессивному мужчине с ножом. Они задержали его в одном из вагонов.
«Во вторник около 21:30 в полицию поступило сообщение о мужчине, который угрожал ножом пассажирам метро линии C на остановке Kobylisy и кричал, что Россия выиграет войну и тогда все умрут. Предположительно, мужчина приставил нож к телу пассажира и угрожал зарезать его».
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Арестованный находился под воздействием алкоголя и наркотиков, в частности кокаина.
«Поэтому он провел ночь в камере, откуда утром его забрали сотрудники из Третьего полицейского округа. Сейчас они расследуют это дело и впоследствии определят юридическую квалификацию», — добавил представитель полиции.
Сотрудники полиции разыскивают мужчину, на которого было совершено нападение. Просят, чтобы он, как и свидетели инцидента, обратился на горячую линию 158.
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