Россия выиграет войну, и все умрут, кричал безумец с ножом в пражском метро

@hrdlii #police #policievakci ♬ původní zvuk - hrdlii «Во вторник около 21:30 в полицию поступило сообщение о мужчине, который угрожал ножом пассажирам метро линии C на остановке Kobylisy и кричал, что Россия выиграет войну и тогда все умрут. Предположительно, мужчина приставил нож к телу пассажира и угрожал зарезать его».



В социальных сетях распространяются видеозаписи полицейских разборок, на которых видно, как на станции метро «Кобылисы» линии С несколько полицейских противостоят агрессивному мужчине с ножом. Они задержали его в одном из вагонов.«Во вторник около 21:30 в полицию поступило сообщение о мужчине, который угрожал ножом пассажирам метро линии C на остановке Kobylisy и кричал, что Россия выиграет войну и тогда все умрут. Предположительно, мужчина приставил нож к телу пассажира и угрожал зарезать его».

Арестованный находился под воздействием алкоголя и наркотиков, в частности кокаина.



«Поэтому он провел ночь в камере, откуда утром его забрали сотрудники из Третьего полицейского округа. Сейчас они расследуют это дело и впоследствии определят юридическую квалификацию», — добавил представитель полиции.



Сотрудники полиции разыскивают мужчину, на которого было совершено нападение. Просят, чтобы он, как и свидетели инцидента, обратился на горячую линию 158.