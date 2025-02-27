Следующий канцлер Германии хочет вернуть мигрантов в Чехию, что может запустить цепную реакцию

«Если Германия отказывает мигранту во въезде на свою территорию, а мигрант пересекает границу со стороны Чехии, то этот гражданин третьей страны находится на чешской территории нелегально. К нему применяются те же правила, что и к лицу, задержанному в Чехии в рамках незаконной транзитной миграции», — пояснил представитель МВД Чехии Адам Рёзлер.



В этом случае устанавливается личность и гражданство человека, и он либо депортируется в страну происхождения, либо передается другому государству, которое назначено для рассмотрения его ходатайства о предоставлении убежища. Это может быть, например, государство Европейского союза, в которое человек изначально въехал нелегально.



Рёзлер напомнил, что проверки на внутренних границах с Германией вводятся с октября 2023 года и касаются не только Чешской Республики, но и других государств, соседствующих с Германией.



«Германия уже приняла решение продлить повторное введение проверок до сентября 2025 года. Мы не ожидаем, что ситуация существенно изменится», — добавил пресс-секретарь.



Однако Мерц хочет пресечь деятельность мигрантов, которые приезжают в Германию без необходимых разрешений и просят убежища. После победы на выборах будущий канцлер вновь заявил, что хочет начать отказывать таким просителям убежища.



«Я считаю возможным и даже необходимым по конституционным и европейским правовым причинам разрешить эти предварительные отказы в Европе, на немецкой границе», — сказал он.



Это может побудить соседние с Германией государства начать проводить такие же проверки на своих границах.



«Мы внимательно следим за шагами, предпринимаемыми немецкой стороной, с которой мы поддерживаем тесные контакты. Пока преждевременно предполагать, какими будут следующие шаги и меры. Однако у Чешской Республики также есть инструмент повторного введения контроля, который она уже неоднократно применяла в прошлом на границе со Словакией именно из-за роста транзитной миграции», — сказал Рёзлер.



«Количество людей, которое продолжает принимать Германия, уже превышает ее возможности по вместимости. Второе — это терроризм, совершаемый радикально настроенными людьми. Недовольство граждан очевидно, а основные немецкие партии пока не отреагировали должным образом», — пояснил он.



Но он также отметил, что возможный эффект домино был бы «плохим сценарием», добавив при этом, что Германия может столкнуться с неприятностями, отказывая просителям убежища на границе.



Уже есть судебные решения, согласно которым государство — член ЕС не имеет права отказывать просителям убежища только потому, что они прибыли из другой безопасной страны. Так, например, если сириец едет из Чехии в Германию, немецкая сторона не должна ему отказывать.



С другой стороны, в декабре прошлого года Европейская комиссия объявила, что страны-члены могут временно ограничить право на убежище. Она сделала это в связи с ситуацией на польско-белорусской границе, где Россия и Беларусь намеренно направляют мигрантов в Польшу в рамках гибридной войны. Германия может обжаловать это решение.



В прошлом году за международной защитой в Чехии обратились всего 1 277 человек. Она по-прежнему остается транзитной страной, через которую просители убежища в основном просто проходят. В прошлом году в рамках нелегальной транзитной миграции в стране были задержаны 420 человек, в основном сирийцы и турки. «Чаще всего в качестве пункта назначения называлась Германия», — говорит Йозеф Урбан, представитель полиции по делам иностранцев.