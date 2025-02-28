Россия разослала приглашения на празднование Дня Победы. Орбан не получил его, а Фицо приедет

Представителей стран пригласил президент РФ Владимир Путин, однако он не включил в список своего европейского сторонника Виктора Орбана, который уже заявил, что не приедет. Об этом сообщают российские СМИ.





«Мы не будем приглашать глав вражеских государств», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. К таким государствам относятся Чехия, все три балтийские страны, Бельгия, Австралия, Великобритания, Канада, Япония и другие.





А вот Словакия, которая до сих пор находится в официальном списке «недружественных стран», напротив, примет участие в мероприятии. Ее будет представлять премьер-министр Роберт Фицо, который в прошлом году приезжал в Москву, чтобы напрямую встретиться с главой Кремля. Кроме Фицо, приедут президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и китайский лидер Си Цзиньпин.





Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан часто занимает пророссийскую позицию, не получила приглашения. Но в прошлом году канцелярия премьер-министра заявила, что «окончание Второй мировой войны имело для венгерского народа иное значение, чем для других стран», поэтому он и не приедет. Российское государственное информационное агентство ТАСС в ноябре заявило, что нет никаких признаков того, что Венгрия получит приглашение.





Президент США Дональд Трамп не получил приглашения, хотя Кремль недавно похвалил его, заявив, что внешняя политика двух стран стала очень близкой.