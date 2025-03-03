Окамура оспаривает уголовное преследование за предвыборные плакаты
4 марта 2025
18:00
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Председатель SPD Томио Окамура подал жалобу на уголовное преследование, которое пражская полиция возбудила против него во второй половине февраля в связи со скандальной рекламной кампанией. Это подтвердил пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Пражская полиция в начале января обратилась в Палату депутатов с просьбой выдать Окамуру для уголовного преследования по подозрению в возбуждении ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод.
В середине февраля нижняя палата парламента передала Окамуру для уголовного преследования, а во второй половине месяца лидеру SPD были предъявлены обвинения. Дело расследуют следователи из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Причиной стали плакаты, использовавшиеся в кампании SPD на региональных выборах в прошлом году. На одном из них, созданном с помощью искусственного интеллекта и посвященном теме миграции, партия изобразила африканца в окровавленной рубашке с ножом в руке как «импортного врача». На другом плакате были изображены цыганские дети, курящие сигареты. Плакаты были размещены в Праге на Вацлавской площади.
В середине февраля нижняя палата парламента передала Окамуру для уголовного преследования, а во второй половине месяца лидеру SPD были предъявлены обвинения. Дело расследуют следователи из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Причиной стали плакаты, использовавшиеся в кампании SPD на региональных выборах в прошлом году. На одном из них, созданном с помощью искусственного интеллекта и посвященном теме миграции, партия изобразила африканца в окровавленной рубашке с ножом в руке как «импортного врача». На другом плакате были изображены цыганские дети, курящие сигареты. Плакаты были размещены в Праге на Вацлавской площади.
В случае признания Окамуры виновным ему грозит до трех лет лишения свободы. Глава оппозиционного движения неоднократно отвергал любые ассоциации SPD с расизмом или ксенофобией, называя кампанию аллегорией.
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