Окамура оспаривает уголовное преследование за предвыборные плакаты

Пражская полиция в начале января обратилась в Палату депутатов с просьбой выдать Окамуру для уголовного преследования по подозрению в возбуждении ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод.



В середине февраля нижняя палата парламента передала Окамуру для уголовного преследования, а во второй половине месяца лидеру SPD были предъявлены обвинения. Дело расследуют следователи из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом.



Причиной стали плакаты, использовавшиеся в кампании SPD на региональных выборах в прошлом году. На одном из них, созданном с помощью искусственного интеллекта и посвященном теме миграции, партия изобразила африканца в окровавленной рубашке с ножом в руке как «импортного врача». На другом плакате были изображены цыганские дети, курящие сигареты. Плакаты были размещены в Праге на Вацлавской площади.





В случае признания Окамуры виновным ему грозит до трех лет лишения свободы. Глава оппозиционного движения неоднократно отвергал любые ассоциации SPD с расизмом или ксенофобией, называя кампанию аллегорией.