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Чешские СМИ: США тихо вышли из группы, расследующей преступления в Украине

Новости и статьи
17 марта 2025
19:30
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Соединенные Штаты выходят из состава международной группы, созданной для расследования деятельности лидеров, ответственных за вторжение в Украину, включая президента России Владимира Путина. По словам людей, знакомых с ситуацией, Министерство юстиции США тихо проинформировало об этом европейских чиновников. Таким образом, администрация Трампа отходит от усилий по привлечению российского президента к ответственности за преступления, совершенные в Украине.
Международный центр по преследованию преступлений агрессии против Украины (МЦПА), к которому администрация Байдена присоединилась в 2023 году, был создан для привлечения к ответственности за военные преступления российского руководства, а также его сторонников в Беларуси, Северной Корее и Иране.
МЦПА, из которого Трамп решил выйти, подчиняется Евроюсту.

Последняя объединяет прокуроров, правоохранительные органы и других участников, способствуя повышению безопасности в Европе. Ожидается, что о решении будет объявлено в понедельник в электронном письме сотрудникам агентства.

Администрация Трампа также ограничивает работу Группы по привлечению к ответственности за военные преступления, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Б. Гарландом и укомплектованной опытными коллегами. «Министерство будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершил военные преступления и другие зверства в Украине», — заявил тогда Гарланд три года назад.

Соединенные Штаты были единственной неевропейской страной, сотрудничавшей с МЦПА. В рамках этого сотрудничества при Байдене они направили в Гаагу старшего прокурора Министерства юстиции для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

По словам анонимных источников, администрация Трампа не назвала никаких причин выхода из состава следственной группы, кроме того же объяснения, что и для других кадровых и политических шагов: необходимость перераспределения ресурсов.
США Европа война Россия Украина преступность
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