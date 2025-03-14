Чешские СМИ: США тихо вышли из группы, расследующей преступления в Украине

Международный центр по преследованию преступлений агрессии против Украины (МЦПА), к которому администрация Байдена присоединилась в 2023 году, был создан для привлечения к ответственности за военные преступления российского руководства, а также его сторонников в Беларуси, Северной Корее и Иране.

МЦПА, из которого Трамп решил выйти, подчиняется Евроюсту.



Последняя объединяет прокуроров, правоохранительные органы и других участников, способствуя повышению безопасности в Европе. Ожидается, что о решении будет объявлено в понедельник в электронном письме сотрудникам агентства.



Администрация Трампа также ограничивает работу Группы по привлечению к ответственности за военные преступления, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Б. Гарландом и укомплектованной опытными коллегами. «Министерство будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершил военные преступления и другие зверства в Украине», — заявил тогда Гарланд три года назад.



Соединенные Штаты были единственной неевропейской страной, сотрудничавшей с МЦПА. В рамках этого сотрудничества при Байдене они направили в Гаагу старшего прокурора Министерства юстиции для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.



По словам анонимных источников, администрация Трампа не назвала никаких причин выхода из состава следственной группы, кроме того же объяснения, что и для других кадровых и политических шагов: необходимость перераспределения ресурсов.