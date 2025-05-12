Премьер Чехии: Украина готова к перемирию, Путин ищет способы его избежать

Новости 420on 12 мая 2025 08:00 740

В то время как Украина готова к перемирию, президент России Владимир Путин ищет способы его избежать. Давление на Россию должно продолжаться. Поэтому Чехия также продолжает инициативу по поставкам боеприпасов. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Петр Фиала (ODS). Он таким образом отреагировал на предложения Путина о проведении прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.