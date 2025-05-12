Премьер Чехии: Украина готова к перемирию, Путин ищет способы его избежать
12 мая 2025
08:00
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В то время как Украина готова к перемирию, президент России Владимир Путин ищет способы его избежать. Давление на Россию должно продолжаться. Поэтому Чехия также продолжает инициативу по поставкам боеприпасов. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Петр Фиала (ODS). Он таким образом отреагировал на предложения Путина о проведении прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
Киев и крупные европейские страны предложили России в субботу 30-дневное безусловное перемирие, которое должно вступить в силу с понедельника. Если Москва не примет его, Европа и США намерены скоординировать новые антироссийские санкции. Путин затем предложил провести 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия рассмотрит предложение о перемирии, но давить на него нет смысла. Ранее он уже заявлял, что Кремль не поддастся угрозам санкций.
«В то время как Украина готова к полному перемирию, которое поддерживают Европа и США, Владимир Путин отвергает его и снова ищет способы его избежать. Вновь становится ясно, кто хочет войны, а кто хочет мира. Давление на Москву должно продолжаться, это единственный путь к прекращению продолжающихся страданий миллионов людей», — заявил премьер-министр в своем заявлении.
По словам премьер-министра, общим целью так называемой коалиции желающих является оказание максимального давления на Россию, чтобы она согласилась на справедливый и прочный мир. «Путь к этому лежит через поддержку украинской армии. Поэтому мы продолжаем инициативу по поставкам боеприпасов, расширяем возможности обучения украинских пилотов и поставляем на поле боя тяжелую технику», — заявил премьер-министр.
Также министр иностранных дел Ян Липавский сегодня в программе Partie на телеканале CNN Prima News сказал, что скептически относится к попыткам достичь перемирия в Украине. Он не видит реальных шагов в этом направлении со стороны России. Он заявил, что в таком случае необходимо также предпринять шаги, чтобы удержать Россию от последующих атак.
По данным информационных агентств, французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также согласны с тем, что предложения Путина о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной недостаточно. Мерц заявил, что сначала необходимо прекратить боевые действия, а затем вести переговоры. По словам Макрона, Путин хочет выиграть время.
«В то время как Украина готова к полному перемирию, которое поддерживают Европа и США, Владимир Путин отвергает его и снова ищет способы его избежать. Вновь становится ясно, кто хочет войны, а кто хочет мира. Давление на Москву должно продолжаться, это единственный путь к прекращению продолжающихся страданий миллионов людей», — заявил премьер-министр в своем заявлении.
По словам премьер-министра, общим целью так называемой коалиции желающих является оказание максимального давления на Россию, чтобы она согласилась на справедливый и прочный мир. «Путь к этому лежит через поддержку украинской армии. Поэтому мы продолжаем инициативу по поставкам боеприпасов, расширяем возможности обучения украинских пилотов и поставляем на поле боя тяжелую технику», — заявил премьер-министр.
Также министр иностранных дел Ян Липавский сегодня в программе Partie на телеканале CNN Prima News сказал, что скептически относится к попыткам достичь перемирия в Украине. Он не видит реальных шагов в этом направлении со стороны России. Он заявил, что в таком случае необходимо также предпринять шаги, чтобы удержать Россию от последующих атак.
По данным информационных агентств, французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также согласны с тем, что предложения Путина о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной недостаточно. Мерц заявил, что сначала необходимо прекратить боевые действия, а затем вести переговоры. По словам Макрона, Путин хочет выиграть время.