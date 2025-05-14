Ваша юрисдикция не распространяется ни на Крым, ни на Теплицы, заявил россиянам Липавский

Новости и статьи 14 мая 2025 15:00 391

Министр иностранных дел Ян Липавский выступил против распоряжения российского представителя расследовать уничтожение памятника красноармейцу в Теплицах. Глава дипломатического ведомства назвал это вмешательством России. На прошлой неделе глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с недавним разрушением памятника. Липавский заявил в социальной сети X, что юрисдикция российских органов не распространяется ни на Крым, ни на Теплице.