Громкая отставка в Чехии: кто займёт кресло министра юстиции

Hluboce si vážím příležitosti stát se ministryní spravedlnosti a děkuji panu premiérovi @P_Fiala a kolegům za projevenou důvěru. Svou misi na @SpravedlnostCZ přijímám s pokorou. Veškeré další kroky oznámím po svém jmenování a nástupu do funkce. — Eva DECROIX (@eva_decroix) June 3, 2025

Фиала добавил, что уже обсуждал кандидатуру нового министра с президентом Петром Павлом в понедельник и что тот примет предложение премьер-министра, а сам акт назначения состоится 10 июня.Адвокат и медиатор Декруа, как ожидается, сменит Блажека на этом посту из-за скандала с биткоинами, которые министр принял от ранее осужденного предпринимателя.Во вторник Декруа уже поблагодарила премьер-министра за доверие и сказала, что объявит о своих дальнейших шагах уже после вступления в должность.Фиала напомнил, что Декруа, уроженка Остравы, изучала право в университетах Франции, а затем получила докторскую степень на юридическом факультете Карлова университета в Праге, где в июне прошлого года ей также была присвоена степень доктора философии. Она руководит юридической фирмой в Йиглаве, где живет со своим мужем, французским шеф-поваром и кондитером Реми Декруа. У них две дочери.В политической сфере Декруа является членом комитета по конституционному праву Палаты представителей и, по словам премьер-министра, принимала участие в различных изменениях чешской правовой системы, в том числе в недавно одобренной поправке к Уголовному кодексу и законодательству о разводах.«Насколько я ее узнал, она подходит к решению проблем концептуально, энергично, и я верю, что она станет ценным вкладом в работу правительства в ближайшие месяцы. Я считаю, что назначение Евы Декруа — лучший выбор, как в отношении самого министерства и его задач, так и в отношении прояснения всех обстоятельств, связанных с пожертвованием биткоинов государству», — сказал Фиала о будущем министре.