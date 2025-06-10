Конференцию Globsec откроет в четверг Павел, онлайн присоединится Зеленский

На мероприятие, которое пройдет в Праге с четверга по субботу, организаторы ожидают более 1 800 гостей из почти 80 стран.





Среди основных тем будут поддержка Украины, укрепление Европы, экономическая и энергетическая безопасность, защита инфраструктуры и новые технологии.



В четверг после вступительных речей Павла и Зеленского выступит Фиала, далее в панельных дискуссиях, согласно программе, должны взять участие министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, чешский еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела и другие.



Пятничную программу откроет выступление министра иностранных дел Яна Липавского (независимый), после чего слово возьмет его украинский коллега Сибига. В панельных дискуссиях примут участие





В четверг после вступительных речей Павла и Зеленского выступит Фиала, далее в панельных дискуссиях, согласно программе, должны взять участие министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, чешский еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела и другие.Пятничную программу откроет выступление министра иностранных дел Яна Липавского (независимый), после чего слово возьмет его украинский коллега Сибига. В панельных дискуссиях примут участие президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также министры иностранных дел Эстонии и Болгарии.

Юбилейный 20-й Globsec Forum будет посвящен темам укрепления Европы и войне в Украине. Под главным лозунгом «Time for Europe to step up» Globsec призывает Европу перейти от слов к делу.



В состав делегации из Украины, помимо Сибиги, войдут министр по вопросам стратегической промышленности Герман Сметанин, а также представители Министерства обороны и компаний оборонной промышленности.