Конференцию Globsec откроет в четверг Павел, онлайн присоединится Зеленский
10 июня 2025
18:00
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Международную конференцию по безопасности Globsec Forum в Праге в четверг откроет президент Чехии Петр Павел. В режиме онлайн присоединится президент Украины Владимир Зеленский. В саму Прагу прибудут, в частности, глава украинской дипломатии Андрей Сибига и президент Европейского инвестиционного банка (EIB) Надя Кальвиньо. От Чехии выступят премьер-министр Петр Фиала (ODS) и несколько министров.
На мероприятие, которое пройдет в Праге с четверга по субботу, организаторы ожидают более 1 800 гостей из почти 80 стран.
Среди основных тем будут поддержка Украины, укрепление Европы, экономическая и энергетическая безопасность, защита инфраструктуры и новые технологии.
В четверг после вступительных речей Павла и Зеленского выступит Фиала, далее в панельных дискуссиях, согласно программе, должны взять участие министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, чешский еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела и другие.
Пятничную программу откроет выступление министра иностранных дел Яна Липавского (независимый), после чего слово возьмет его украинский коллега Сибига. В панельных дискуссиях примут участие президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также министры иностранных дел Эстонии и Болгарии.
Юбилейный 20-й Globsec Forum будет посвящен темам укрепления Европы и войне в Украине. Под главным лозунгом «Time for Europe to step up» Globsec призывает Европу перейти от слов к делу.
В состав делегации из Украины, помимо Сибиги, войдут министр по вопросам стратегической промышленности Герман Сметанин, а также представители Министерства обороны и компаний оборонной промышленности.