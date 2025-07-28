Биткоин-скандал без ответа: отчета не будет, координатор расследования покинул пост
28 июля 2025
18:00
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Министерство юстиции Чехии завершает этап внутренней оценки громкого скандала с биткоинами: координатор расследования Давид Углирж ушел в отставку после выполнения своей миссии. Несмотря на прежние планы, финального отчета представлено не будет.
28 июля координатор по расследованию так называемого «биткоин-дела» Давид Углирж завершил свою работу. Об этом сообщила министр юстиции Чехии Эва Декруа (партия ODS), уточнив, что Углирж успешно выполнил поставленные задачи и получил за свою деятельность вознаграждение в размере 160 000 крон.
«Доктор Углирж взялся за эту роль в крайне напряженный момент. Его задачей было не заменять работу следственных органов, а обеспечить, чтобы министерство юстиции с самого начала действовало прозрачно, предсказуемо и в рамках закона. С этим он справился», — заявила министр.
Во время работы Углирж сосредоточился на выработке процедур для принятия решений и внутреннего аудита, налаживании диалога с общественностью и экспертными организациями, а также на подготовке системных рекомендаций. Под его надзором был составлен проект технического задания для независимого аудита, опубликована временная шкала действий министерства и проанализированы правовые и институциональные уязвимости системы.
Бывший судья Конституционного суда Чехии вступил в должность 19 июня 2025 года на фоне расследования участия экс-министра юстиции Павла Блажека в сомнительной сделке с биткоинами. Как утверждается, Блажек получил цифровую валюту на сумму около миллиарда крон от ранее осужденного оператора нелегального онлайн-рынка Томаша Йиржиковского.
Почему не будет отчета
Хотя ранее министр юстиции заявляла, что Углирж должен подготовить итоговый отчет к концу августа, от этой идеи решили отказаться. По словам Декруа, отчёт оказался бы избыточным, поскольку основная работа теперь перешла в руки следственных органов.
Первоначально Углиржу планировали выплатить 320 000 крон, но в итоге сумма была уменьшена до 193 600 крон (160 000 после налогов).
Углирж, по сообщениям чешского издания Deník N, тихо покинул должность еще в конце прошлой недели и отказался от комментариев. При этом одним из его ключевых обязательств была публичная коммуникация и разъяснение ситуации для общества.
«Доктор Углирж взялся за эту роль в крайне напряженный момент. Его задачей было не заменять работу следственных органов, а обеспечить, чтобы министерство юстиции с самого начала действовало прозрачно, предсказуемо и в рамках закона. С этим он справился», — заявила министр.
Во время работы Углирж сосредоточился на выработке процедур для принятия решений и внутреннего аудита, налаживании диалога с общественностью и экспертными организациями, а также на подготовке системных рекомендаций. Под его надзором был составлен проект технического задания для независимого аудита, опубликована временная шкала действий министерства и проанализированы правовые и институциональные уязвимости системы.
Бывший судья Конституционного суда Чехии вступил в должность 19 июня 2025 года на фоне расследования участия экс-министра юстиции Павла Блажека в сомнительной сделке с биткоинами. Как утверждается, Блажек получил цифровую валюту на сумму около миллиарда крон от ранее осужденного оператора нелегального онлайн-рынка Томаша Йиржиковского.
Почему не будет отчета
Хотя ранее министр юстиции заявляла, что Углирж должен подготовить итоговый отчет к концу августа, от этой идеи решили отказаться. По словам Декруа, отчёт оказался бы избыточным, поскольку основная работа теперь перешла в руки следственных органов.
Первоначально Углиржу планировали выплатить 320 000 крон, но в итоге сумма была уменьшена до 193 600 крон (160 000 после налогов).
Углирж, по сообщениям чешского издания Deník N, тихо покинул должность еще в конце прошлой недели и отказался от комментариев. При этом одним из его ключевых обязательств была публичная коммуникация и разъяснение ситуации для общества.
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