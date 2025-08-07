ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

В Праге суд оправдал активистов, нарисовавших украинский флаг перед российским домом

7 августа 2025
16:30
В июле 2025 года Областной суд Праги 6-го округа признал, что нанесение украинского флага краской на тротуар перед жилыми домами, в которых проживают россияне в районе Бубенеч, является административным правонарушением, а не уголовным преступлением. Семь активистов из объединения Kaputin были освобождены от обвинений в порче чужого имущества. Однако прокурор подал жалобу на это решение.
Активисты, действовавшие в феврале 2024 года, приурочили акцию ко второй годовщине начала полномасштабного российского вторжения на Украину. Они хотели привлечь внимание к продолжающейся войне и недостаточной поддержке Украины со стороны западных стран. Также они критиковали бесплатное использование Россией десятков зданий и более 100 тысяч квадратных метров земли в Праге. 

Судья Зузана Христельбауэр подчеркнула, что основная цель обвиняемых не была в повреждении чужого имущества, а в провокации общественной дискуссии и выражении солидарности с Украиной. Нанесённый рисунок не был долговременным или необратимым ущербом, не имел высокой общественной опасности и не был направлен против отдельных граждан РФ. Кроме того, активисты не использовали оскорбительных выражений и не испортили памятники. 

Обвиняемые подтвердили, что рисунок был политической акцией протеста, а не вандализмом. Один из защитников заявил, что они не имели намерения повредить имущество

Само общество Kaputin существует с 2014 года и занимается привлечением внимания к российскому империализму и угрозам для Чехии и Центральной Европы. 

Согласно полиции, ущерб от краски оценивается менее чем в 50 тысяч чешских крон, тогда как представители России заявили о сумме свыше 100 тысяч. Суд назначил каждому из обвиняемых штраф в 30 тысяч. Изначально им грозило до трех лет лишения свободы, но обвинение было смягчено. 

Прокурор отметил, что не оспаривает политические мотивы активистов, но считает необходимым соблюдение закона при выражении протеста. Активисты, в свою очередь, считают, что их действия — проявление гражданской позиции и солидарности с жертвами российской агрессии. 
Украина Россия Чехия Прага
