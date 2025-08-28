Полемика Томио Окамуры вокруг Бандеры: история и современная интерпретация в Чехии
28 августа 2025
16:30
850
В Чехии вновь обсуждается роль Степана Бандеры и его сторонников, известной Украинской повстанческой армией (УПА), на исторические события, а также их восприятие в современной политике. В выступлениях представителей чешских партий SPD и „Stačilo!“ звучат утверждения, часто используемые и российской пропагандой: якобы Украина «полна нацистов», а сторонники Бандеры присутствуют повсюду. При этом исторические факты подаются политически искажённо.
Председатель SPD Томио Окамура в недавнем интервью Чешскому телевидению заявил:
«Бандера был человеком, который уничтожал волынских чехов, поляков, евреев. Это же настоящий нацист».
«Бандера был человеком, который уничтожал волынских чехов, поляков, евреев. Это же настоящий нацист».
Историк Властимил Ондрак, специализирующийся на украинском национализме, подчёркивает, что история сложнее, чем её преподносят политики. УПА действительно совершила массовые убийства поляков в Волыни и Галиции в 1943–1945 гг., жертвами стали около 100000 человек. Однако это было связано не с простой кровожадностью: польско-украинские отношения того времени были крайне напряжёнными.
По словам Ондрака, уничтожать евреев в этих регионах у бандеровцев возможности не было — их там почти не осталось. Волынских чехов УПА системно не уничтожала; количество погибших оценивается в несколько сотен за всю Вторую мировую войну. «Случаев полного уничтожения деревни, как это было с польскими населёнными пунктами, не зафиксировано», — уточняет историк.
Бандера лично большую часть войны провёл в немецком концлагере Заксенхаузен и не имел прямого влияния на массовые убийства. Он был радикальным националистом, и, возможно, поддержал бы подобные действия, если бы имел возможность, но фактов участия нет. При этом отношения между бандеровцами и нацистами были сложными: на начальном этапе операции «Барбаросса» в 1941 году сотрудничество имело место, однако провозглашение независимого украинского государства вызвало репрессии со стороны Германии.
Некоторые чешские политики проводят параллели с современной Украиной. Лидер партии „Stačilo!“ Даниэль Штерцик заявил, что «украинцы не идут по пути западной демократии, а развивают ярко выраженный национализм», упоминая, что в Украине есть сотни и тысячи улиц, названных в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Переименование улиц действительно происходит: в Киеве есть Проспект Степана Бандеры, а в Чернигове в 2024 году сменили название улицы.
Историк Ондрак отмечает, что в западных регионах Украины Бандеру могут воспринимать как героя, в остальных частях страны его статус менее значителен. «Говорить о бандеровцах или бандеро-нацистах — полная чепуха», — объясняет он.
Российская пропаганда активно использует образ Бандеры для оправдания своей интерпретации войны. Президент России Владимир Путин 9 мая 2022 года на праздновании окончания Второй мировой войны заявил, что конфликт с «неонацистами и бандеровцами», поддерживаемыми США, был неизбежен.
Политолог Михаил Малый из Факультета социальных наук Карлова университета подчеркивает, что чешские политики используют националистические мотивы для демаркации «своих» и «чужих»: «Слово „нацизм“ вызывает у чешских граждан негативную эмоцию и укрепляет образ „чужака“».
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
28 АВГУСТА 2025
49
18:00
28 АВГУСТА 2025
470
15:00
28 АВГУСТА 2025
1172
12:00
28 АВГУСТА 2025
693
11:00
28 АВГУСТА 2025
1406
09:30
28 АВГУСТА 2025
1913
08:30
28 АВГУСТА 2025
1162
21:00
27 АВГУСТА 2025
1267
19:30
27 АВГУСТА 2025
2361
13:30
27 АВГУСТА 2025
2699
12:00
27 АВГУСТА 2025
4274
09:30
27 АВГУСТА 2025
2227
08:30
27 АВГУСТА 2025
1338
21:00
26 АВГУСТА 2025
5768
19:30
26 АВГУСТА 2025
4799