Председатель SPD Томио Окамура в недавнем интервью Чешскому телевидению заявил:«Бандера был человеком, который уничтожал волынских чехов, поляков, евреев. Это же настоящий нацист».





Историк Властимил Ондрак, специализирующийся на украинском национализме, подчёркивает, что история сложнее, чем её преподносят политики. УПА действительно совершила массовые убийства поляков в Волыни и Галиции в 1943–1945 гг., жертвами стали около 100000 человек. Однако это было связано не с простой кровожадностью: польско-украинские отношения того времени были крайне напряжёнными.

По словам Ондрака, уничтожать евреев в этих регионах у бандеровцев возможности не было — их там почти не осталось. Волынских чехов УПА системно не уничтожала; количество погибших оценивается в несколько сотен за всю Вторую мировую войну. «Случаев полного уничтожения деревни, как это было с польскими населёнными пунктами, не зафиксировано», — уточняет историк.









Бандера лично большую часть войны провёл в немецком концлагере Заксенхаузен и не имел прямого влияния на массовые убийства. Он был радикальным националистом, и, возможно, поддержал бы подобные действия, если бы имел возможность, но фактов участия нет. При этом отношения между бандеровцами и нацистами были сложными: на начальном этапе операции «Барбаросса» в 1941 году сотрудничество имело место, однако провозглашение независимого украинского государства вызвало репрессии со стороны Германии.





Некоторые чешские политики проводят параллели с современной Украиной. Лидер партии „Stačilo!“ Даниэль Штерцик заявил, что « украинцы не идут по пути западной демократии, а развивают ярко выраженный национализм», упоминая, что в Украине есть сотни и тысячи улиц, названных в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Переименование улиц действительно происходит: в Киеве есть Проспект Степана Бандеры, а в Чернигове в 2024 году сменили название улицы

Историк Ондрак отмечает, что в западных регионах Украины Бандеру могут воспринимать как героя, в остальных частях страны его статус менее значителен. «Говорить о бандеровцах или бандеро-нацистах — полная чепуха», — объясняет он.





Российская пропаганда активно использует образ Бандеры для оправдания своей интерпретации войны. Президент России Владимир Путин 9 мая 2022 года на праздновании окончания Второй мировой войны заявил, что конфликт с «неонацистами и бандеровцами», поддерживаемыми США, был неизбежен.





Политолог Михаил Малый из Факультета социальных наук Карлова университета подчеркивает, что чешские политики используют националистические мотивы для демаркации «своих» и «чужих»: «Слово „нацизм“ вызывает у чешских граждан негативную эмоцию и укрепляет образ „чужака“».