ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Полемика Томио Окамуры вокруг Бандеры: история и современная интерпретация в Чехии

Новости и статьи
28 августа 2025
16:30
850
В Чехии вновь обсуждается роль Степана Бандеры и его сторонников, известной Украинской повстанческой армией (УПА), на исторические события, а также их восприятие в современной политике. В выступлениях представителей чешских партий SPD и „Stačilo!“ звучат утверждения, часто используемые и российской пропагандой: якобы Украина «полна нацистов», а сторонники Бандеры присутствуют повсюду. При этом исторические факты подаются политически искажённо.
Председатель SPD Томио Окамура в недавнем интервью Чешскому телевидению заявил:

«Бандера был человеком, который уничтожал волынских чехов, поляков, евреев. Это же настоящий нацист».

Историк Властимил Ондрак, специализирующийся на украинском национализме, подчёркивает, что история сложнее, чем её преподносят политики. УПА действительно совершила массовые убийства поляков в Волыни и Галиции в 1943–1945 гг., жертвами стали около 100000 человек. Однако это было связано не с простой кровожадностью: польско-украинские отношения того времени были крайне напряжёнными. 

По словам Ондрака, уничтожать евреев в этих регионах у бандеровцев возможности не было — их там почти не осталось. Волынских чехов УПА системно не уничтожала; количество погибших оценивается в несколько сотен за всю Вторую мировую войну. «Случаев полного уничтожения деревни, как это было с польскими населёнными пунктами, не зафиксировано», — уточняет историк. 

Бандера лично большую часть войны провёл в немецком концлагере Заксенхаузен и не имел прямого влияния на массовые убийства. Он был радикальным националистом, и, возможно, поддержал бы подобные действия, если бы имел возможность, но фактов участия нет. При этом отношения между бандеровцами и нацистами были сложными: на начальном этапе операции «Барбаросса» в 1941 году сотрудничество имело место, однако провозглашение независимого украинского государства вызвало репрессии со стороны Германии. 

Некоторые чешские политики проводят параллели с современной Украиной. Лидер партии „Stačilo!“ Даниэль Штерцик заявил, что «украинцы не идут по пути западной демократии, а развивают ярко выраженный национализм», упоминая, что в Украине есть сотни и тысячи улиц, названных в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Переименование улиц действительно происходит: в Киеве есть Проспект Степана Бандеры, а в Чернигове в 2024 году сменили название улицы.

Историк Ондрак отмечает, что в западных регионах Украины Бандеру могут воспринимать как героя, в остальных частях страны его статус менее значителен. «Говорить о бандеровцах или бандеро-нацистах — полная чепуха», — объясняет он.

Российская пропаганда активно использует образ Бандеры для оправдания своей интерпретации войны. Президент России Владимир Путин 9 мая 2022 года на праздновании окончания Второй мировой войны заявил, что конфликт с «неонацистами и бандеровцами», поддерживаемыми США, был неизбежен. 

Политолог Михаил Малый из Факультета социальных наук Карлова университета подчеркивает, что чешские политики используют националистические мотивы для демаркации «своих» и «чужих»: «Слово „нацизм“ вызывает у чешских граждан негативную эмоцию и укрепляет образ „чужака“». 
история политика Украина Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
28 АВГУСТА 2025
49
ОБЩЕСТВО
НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ŠKODA OCTAVIA ПОЛУЧИТ ЭКРАН ДЛЯ ПАССАЖИРА
18:00
28 АВГУСТА 2025
470
ОБЩЕСТВО
В БРНО ИНОСТРАНЕЦ В ХОДЕ ПОТАСОВКИ НЕСКОЛЬКО РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ ДРУГОГО МУЖЧИНУ И СКРЫЛСЯ
15:00
28 АВГУСТА 2025
1172
ПОЛИТИКА
ИСТРЕБИТЕЛИ НАТО БЫЛИ ПОДНЯТЫ В ВОЗДУХ ИЗ-ЗА РОССИЙСКОГО УДАРА
12:00
28 АВГУСТА 2025
693
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ЗАВИСИМА ОТ ЦИФРОВЫХ МЕДИА. А У РОДИТЕЛЕЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫГОРАНИЮ
11:00
28 АВГУСТА 2025
1406
ОБЩЕСТВО
ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА В ХОМУТОВЕ НАЧАЛИ ШАТАТЬСЯ, ЛЮДИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ИХ НОЧЬЮ
09:30
28 АВГУСТА 2025
1913
ОБЩЕСТВО
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В ЧЕХИИ СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
08:30
28 АВГУСТА 2025
1162
ПОЛИТИКА
ВЕНГРИЯ ПОДАЛА В СУД НА ЕС ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ ДЛЯ УКРАИНЫ
21:00
27 АВГУСТА 2025
1267
ОБЩЕСТВО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: ЦЕЛИ ЕС ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ НЕВЫПОЛНИМЫ
19:30
27 АВГУСТА 2025
2361
ОБЩЕСТВО
HYUNDAI В НОШОВИЦАХ ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО — ОТМЕНЕНЫ ТРИ СМЕНЫ
13:30
27 АВГУСТА 2025
2699
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ СТРАН, КОТОРЫМ УКРАИНА РАЗРЕШИТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
12:00
27 АВГУСТА 2025
4274
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА: ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СНИМАТЬ ДЕНЬГИ, КОГДА ЖЕРТВА СТОИТ У БАНКОМАТА
09:30
27 АВГУСТА 2025
2227
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ХОТЕЛ ПРОЕХАТЬСЯ НА ПОЕЗДЕ МЕЖДУ ВАГОНАМИ МЕТРО. ЧАСТЬ ЛИНИИ C БЫЛА ОСТАНОВЛЕНА
08:30
27 АВГУСТА 2025
1338
ОБЩЕСТВО
ЕЖЕГОДНО ЧЕХИ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО ШЕСТИ ТЫСЯЧ КРОН
21:00
26 АВГУСТА 2025
5768
ОБЩЕСТВО
НЕ ТОЛЬКО ЧЕХИЯ. ПРИЕМ ПОСЫЛОК В США ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ И ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ
19:30
26 АВГУСТА 2025
4799
ОБЩЕСТВО
ДЕПУТАТКА SPD ВЫСМЕЯЛА ВОДИТЕЛЯ BMW С УКРАИНСКИМИ НОМЕРАМИ. ВИДЕО ВЫЗВАЛО СКАНДАЛ