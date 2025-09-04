Фиала обсудит с Руттом в Праге вопросы оборонного сотрудничества и Украину

Сегодня в Праге премьер-министр Петр Фиала (ODS) и генеральный секретарь Североатлантического союза (НАТО) Марк Рютте будут обсуждать вопросы европейской безопасности, сотрудничества в области обороны, мирных переговоров и помощи Украине.