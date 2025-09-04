Фиала обсудит с Руттом в Праге вопросы оборонного сотрудничества и Украину
4 сентября 2025
09:30
887
Сегодня в Праге премьер-министр Петр Фиала (ODS) и генеральный секретарь Североатлантического союза (НАТО) Марк Рютте будут обсуждать вопросы европейской безопасности, сотрудничества в области обороны, мирных переговоров и помощи Украине.
Перед встречей они совместно примут участие в видеоконференции так называемой коалиции желающих в Париже. Сегодня в 13:10 ČTK будет вести прямую трансляцию пресс-конференции после встречи премьер-министра Фиалы и главы НАТО Марка Рютте.
Рютте прибудет в Чехию на заседание Пражского оборонного саммита, где утром выступит с основным докладом. Затем он вместе с Фиалой присоединится к переговорам коалиции желающих, которая объединяет страны, поддерживающие Украину. С лидерами коалиции во Франции встретится президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой встречи станут гарантии безопасности для Украины в случае заключения перемирия с Россией, которая уже более трех с половиной лет нападает на соседнюю страну.
Украина также будет одной из важных тем последующих переговоров Фиалы с Руттом, на которые в Страковской академии отведено около часа. Также планируется обсудить вопросы европейской безопасности и сотрудничества в области обороны, а затем провести совместную пресс-конференцию.
