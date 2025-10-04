ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Парламентские выборы в Чехии выиграло движение ANO

Новости 420on
4 октября 2025
17:45
1128
4 октября завершились выборы в Палату депутатов Чешской Республики.По итогам подсчета 95% голосов избирателей выборы с большим отрывом выиграло движение ANO Андрея Бабиша (35,43%), на втором месте SPOLU (22,68%), STAN (11,02%).
На 200 депутатских мандатов претендовали 4462 кандидата. Явка избирателей на выборах составила 68,7%. 

Результаты подсчета голосов по данным на 4 октября 17:40:
ANO 35,43%
SPOLU 22,68%
STAN 11,02%
Piráti 8,59%
SPD 7,93 %
Motoristé 6,84 %
Stačilo! 4,40 %
Přísaha 1,09 %

Для вхождения в Палату депутатов коалиция из двух партий должна набрать 8 %, коалиция из трех партий — 11 %, а отдельная партия — 5 %. По итогам выборов будет ясно распределение сил в парламенте, президент страны назначит премьер-министра, который сформирует новое правительство на ближайшие четыре года.
выборы Чехия Андрей Бабиш
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
4 ОКТЯБРЯ 2025
582
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАССКАЗАЛА О ПРОИСШЕСТВИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ: МУЖЧИНА В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ СТРИЖКОВ ПОГИБ, ВЫПРЫГНУВ ИЗ ОКНА ШКОЛЫ
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
553
ОБЩЕСТВО
ЗАПРЕТ ГЕЛЬ-ЛАКОВ TPO В ЕС: АЛЛЕРГИИ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ПРОВЕРКИ САЛОНОВ
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
2362
ПОЛИТИКА
ЕВРОПА ЗАТАИЛА ДЫХАНИЕ, А ПУТИН ЖДЕТ. СМИ ПИШУТ О «ЧЕШСКОМ ОРБАНЕ»
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1796
ОБЩЕСТВО
СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ В ПРАГЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ЗАДЕРЖАН ПОЛИЦЕЙСКИЙ
09:05
4 ОКТЯБРЯ 2025
1263
ОБЩЕСТВО
ВТОРОЙ ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ЧЕХИИ: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕГОДНЯ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДО 14:00
22:02
3 ОКТЯБРЯ 2025
1033
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ ВЫШЕ, ЧЕМ В СЛОВАКИИ И ВЕНГРИИ, НО В ПЯТЬ РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ В АВСТРИИ
20:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1492
ОБЩЕСТВО
АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ РАБОТАЕТ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ ИЗ-ЗА АНОНИМНОЙ УГРОЗЫ ДРОНАМИ
19:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
2151
ПОЛИТИКА
ИТОГИ САММИТА В КОПЕНГАГЕНЕ — ЧЕХИЯ В ЯДРЕ АНТИМИГРАЦИОННОЙ КОАЛИЦИИ
18:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1036
ОБЩЕСТВО
ПАРЛАМЕНТ БУДУЩЕГО ИЛИ ПРОШЛОГО? ЖЕНЩИН СНОВА МЕНЬШИНСТВО — КАК ЭТО ИЗМЕНИТЬ
15:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
4081
ОБЩЕСТВО
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР НАДВИГАЕТСЯ НА ЧЕХИЮ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ МЕТЕОРОЛОГИ
13:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
2004
ОБЩЕСТВО
«МНЕ ЭТОГО ВПОЛНЕ ХВАТИЛО». ЭКС-СТАРОСТА ПРАЖСКОГО РАЙОНА ПАВЕЛ НОВОТНЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ ПОСЛЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
11:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1391
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА ЗАБЫЛА В ТАКСИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СТОИМОСТЬЮ 30 ТЫСЯЧ. ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В КРАЖЕ
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2967
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РАСТЕТ ЧИСЛО СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ОПЛАТИТЬ ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
19:50
2 ОКТЯБРЯ 2025
4123
ОБЩЕСТВО
ДВА 15-ЛЕТНИХ СИРИЙЦА ИЗНАСИЛОВАЛИ МОЛОДОГО ЧЕХА НА ВОКЗАЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
19:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
3254
ПОЛИТИКА
ИТОГ ДЕБАТОВ: ФИАЛА И БАБИШ ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ. У ГЛАВЫ ANO ЭТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ПОТЕНЦИАЛ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ