Парламентские выборы в Чехии выиграло движение ANO

Новости 420on 4 октября 2025 17:45 1128

4 октября завершились выборы в Палату депутатов Чешской Республики.По итогам подсчета 95% голосов избирателей выборы с большим отрывом выиграло движение ANO Андрея Бабиша (35,43%), на втором месте SPOLU (22,68%), STAN (11,02%).