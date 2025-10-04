Парламентские выборы в Чехии выиграло движение ANO
4 октября 2025
17:45
1128
4 октября завершились выборы в Палату депутатов Чешской Республики.По итогам подсчета 95% голосов избирателей выборы с большим отрывом выиграло движение ANO Андрея Бабиша (35,43%), на втором месте SPOLU (22,68%), STAN (11,02%).
На 200 депутатских мандатов претендовали 4462 кандидата. Явка избирателей на выборах составила 68,7%.
Результаты подсчета голосов по данным на 4 октября 17:40:
ANO 35,43%
SPOLU 22,68%
STAN 11,02%
Piráti 8,59%
SPD 7,93 %
Motoristé 6,84 %
Stačilo! 4,40 %
Přísaha 1,09 %
Для вхождения в Палату депутатов коалиция из двух партий должна набрать 8 %, коалиция из трех партий — 11 %, а отдельная партия — 5 %. По итогам выборов будет ясно распределение сил в парламенте, президент страны назначит премьер-министра, который сформирует новое правительство на ближайшие четыре года.
