Окончательные результаты выборов: от партии ANO в парламенте будет 80 депутатов

Новости 420on 5 октября 2025 09:00 1344

Выборы в Палату депутатов Чехии выиграло движение ANO, набрав 34,51% голосов, партия будет иметь 80 мандатов в парламенте. Это следует из результатов подсчета всех голосов. Явка на выборах составила 68,95%.