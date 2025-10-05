Окончательные результаты выборов: от партии ANO в парламенте будет 80 депутатов
5 октября 2025
09:00
1344
Выборы в Палату депутатов Чехии выиграло движение ANO, набрав 34,51% голосов, партия будет иметь 80 мандатов в парламенте. Это следует из результатов подсчета всех голосов. Явка на выборах составила 68,95%.
На выборах вторая коалиция Spolu получила 23,36 процента голосов и будет иметь 52 депутата, за ней следует движение STAN с 11,23 процентами, что достаточно для 22 мандатов, и Пираты с 8,87 процентами (18 мест). SPD получила 7,78% голосов (15 мест), а Motoristé sobě — 6,77% (13 мест).
Если ANO договорится о правительстве или его поддержке с SPD и Motoristy, о чем партии начали переговоры еще в субботу, они будут иметь большинство в 108 голосов в нижней палате. Для возможного конституционного большинства в 120 голосов, если они захотят изменить конституционные законы, им придется искать поддержку у других партий.
Проголосовало 68,95 процента из примерно 8,25 миллиона избирателей, что является третьим по величине показателем явки на парламентских выборах с момента образования Чешской Республики.
В целом успех сопутствовал кандидатам шести партий или объединений, первое место ниже пятипроцентного барьера, необходимого для вхождения в Палату депутатов, заняла партия Stačilo! с результатом 4,3 процента. За нее проголосовали 242 031 человек. «Stačilo!» будет единственной из непарламентских партий, которая будет иметь право на субсидию из государственного бюджета за полученные голоса.
Напротив, субсидию не получит движение «Přísaha», которое заняло следующее место и за которое проголосовало только 1,07% избирателей. Субсидию за голоса получают партии, набравшие 1,5% голосов.
В этом году государство выплатит партиям за голоса избирателей около 545 млн чешских крон, что немного больше, чем четыре года назад. Некоторые группы будут иметь право на дополнительные субсидии.
