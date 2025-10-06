ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Президент Чехии начал консультации с Андреем Бабишем, они также обсудили решение конфликта интересов

Новости 420on
6 октября 2025
08:00
2093
Президент Чехии Петр Павел начал послевыборные консультации с председателями партий и движений, которые по итогам выборов будут представлены в Палате депутатов. С председателем движения ANO Андреем Бабишем, который уже в субботу начал переговоры о сотрудничестве с SPD и Motoristy sobě, он также обсудил возможное решение его конфликта интересов в связи с владением холдингом Agrofert.
Кроме экс-премьера, Петр Павел принял председателя ODS и премьер-министра Петра Фиалу, лидера народной партии Марка Выборного, председателя TOP 09 Маркету Пекарову Адамову и лидера движения STAN Вита Ракушана. В понедельник консультации продолжатся с председателями партий Пираты, SPD и Автомобилисты.

Победителя выборов, движение ANO, Павел пока не уполномочил вести переговоры о формировании правительства. Он считает это преждевременным, с чем согласился и Бабиш. По словам президента, о поручении будет иметь смысл говорить, когда начнет прорисовываться какой-то план правительства, которое имело бы шанс получить поддержку Палаты депутатов. Созыв учредительного заседания нижней палаты парламента запланирован на начало ноября, что, по мнению главы государства, даст партиям достаточно пространства для переговоров.

Павел заявил, что считает приоритетами прозападную ориентацию страны и сохранение членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе (НАТО), которые, по его мнению, являются лучшей гарантией безопасности и процветания. Еще одним приоритетом, по мнению главы государства, является сохранение институтов демократического государства. Он намерен следить за соблюдением этих параметров во всех переговорах, которые приведут к формированию нового кабинета.

Бабиш проинформировал президента о субботних переговорах о возможном послевыборном сотрудничестве с партией «Мотористы себе» и движением SPD. С президентом они также обсудили функционирование в ЕС и НАТО. Лидеры партий уходящего правительства, а именно SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) и STAN, говорили в основном о том, что субъекты должны подготовиться к интенсивной работе в оппозиции. Председатель Starostů Ракушан планирует в ближайшие дни встретиться с Фиалой и лидером Пиратов Зденеком Гржибом и обсудить возможную координацию действий в оппозиции.
Андрей Бабиш Чехия выборы президент
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
410
ПОЛИТИКА
ОКАМУРА НАЦЕЛИЛСЯ НА КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
733
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА БАБИШЕМ: КОМУ ДОСТАНУТСЯ ГЛАВНЫЕ ПОСТЫ В НОВОЙ КОАЛИЦИИ
14:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
520
ОБЩЕСТВО
ВЫБРАН ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕНДЕРА НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО D СТОИМОСТЬЮ 30 МИЛЛИАРДОВ. И СНОВА ЭТО SUBTERRA
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
350
ОБЩЕСТВО
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3 %
10:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
4545
ОБЩЕСТВО
ČEZ, LIDL И БОЛЬНИЦЫ. СОТНИ КОМПАНИЙ В ЧЕХИИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОВЕРИТЬ УБОРЩИЦ И ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1539
ЭКОНОМИКА
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ ПРИМЕТ ЕВРО
15:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2599
ПОЛИТИКА
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУЛИСТСКОГО МИЛЛИАРДЕРА: ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ О ПОБЕДЕ АНДРЕЯ БАБИША
13:50
5 ОКТЯБРЯ 2025
3016
ПОЛИТИКА
ПОБЕДА БАБИША И ТРУДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: КАКИМ БУДЕТ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ
11:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2107
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ ПРОБЛЕМЫ НА ВЫБОРАХ С EDOKLADY ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПО ЦИФРОВЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
09:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2908
ПОЛИТИКА
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ: ОТ ПАРТИИ ANO В ПАРЛАМЕНТЕ БУДЕТ 80 ДЕПУТАТОВ
17:45
4 ОКТЯБРЯ 2025
4451
ПОЛИТИКА
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЧЕХИИ ВЫИГРАЛО ДВИЖЕНИЕ ANO
16:30
4 ОКТЯБРЯ 2025
2032
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАССКАЗАЛА О ПРОИСШЕСТВИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ: МУЖЧИНА В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ СТРИЖКОВ ПОГИБ, ВЫПРЫГНУВ ИЗ ОКНА ШКОЛЫ
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1713
ОБЩЕСТВО
ЗАПРЕТ ГЕЛЬ-ЛАКОВ TPO В ЕС: АЛЛЕРГИИ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ПРОВЕРКИ САЛОНОВ
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
4249
ПОЛИТИКА
ЕВРОПА ЗАТАИЛА ДЫХАНИЕ, А ПУТИН ЖДЕТ. СМИ ПИШУТ О «ЧЕШСКОМ ОРБАНЕ»
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
2982
ОБЩЕСТВО
СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ В ПРАГЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ЗАДЕРЖАН ПОЛИЦЕЙСКИЙ