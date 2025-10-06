Президент Чехии начал консультации с Андреем Бабишем, они также обсудили решение конфликта интересов
Президент Чехии Петр Павел начал послевыборные консультации с председателями партий и движений, которые по итогам выборов будут представлены в Палате депутатов. С председателем движения ANO Андреем Бабишем, который уже в субботу начал переговоры о сотрудничестве с SPD и Motoristy sobě, он также обсудил возможное решение его конфликта интересов в связи с владением холдингом Agrofert.
Кроме экс-премьера, Петр Павел принял председателя ODS и премьер-министра Петра Фиалу, лидера народной партии Марка Выборного, председателя TOP 09 Маркету Пекарову Адамову и лидера движения STAN Вита Ракушана. В понедельник консультации продолжатся с председателями партий Пираты, SPD и Автомобилисты.
Победителя выборов, движение ANO, Павел пока не уполномочил вести переговоры о формировании правительства. Он считает это преждевременным, с чем согласился и Бабиш. По словам президента, о поручении будет иметь смысл говорить, когда начнет прорисовываться какой-то план правительства, которое имело бы шанс получить поддержку Палаты депутатов. Созыв учредительного заседания нижней палаты парламента запланирован на начало ноября, что, по мнению главы государства, даст партиям достаточно пространства для переговоров.
Павел заявил, что считает приоритетами прозападную ориентацию страны и сохранение членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе (НАТО), которые, по его мнению, являются лучшей гарантией безопасности и процветания. Еще одним приоритетом, по мнению главы государства, является сохранение институтов демократического государства. Он намерен следить за соблюдением этих параметров во всех переговорах, которые приведут к формированию нового кабинета.
Бабиш проинформировал президента о субботних переговорах о возможном послевыборном сотрудничестве с партией «Мотористы себе» и движением SPD. С президентом они также обсудили функционирование в ЕС и НАТО. Лидеры партий уходящего правительства, а именно SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) и STAN, говорили в основном о том, что субъекты должны подготовиться к интенсивной работе в оппозиции. Председатель Starostů Ракушан планирует в ближайшие дни встретиться с Фиалой и лидером Пиратов Зденеком Гржибом и обсудить возможную координацию действий в оппозиции.
