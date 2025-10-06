Президент Чехии начал консультации с Андреем Бабишем, они также обсудили решение конфликта интересов

Президент Чехии Петр Павел начал послевыборные консультации с председателями партий и движений, которые по итогам выборов будут представлены в Палате депутатов. С председателем движения ANO Андреем Бабишем, который уже в субботу начал переговоры о сотрудничестве с SPD и Motoristy sobě, он также обсудил возможное решение его конфликта интересов в связи с владением холдингом Agrofert.