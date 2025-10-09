ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Переговоры о власти входят в финальную стадию

Новости и статьи
9 октября 2025
16:30
1631
Президент Чехии Петр Павел провел встречу с лидером движения ANO Андреем Бабишем и подчеркнул, что формирование правительства – сложный процесс, который нельзя искусственно ускорять. Глава государства отметил важность соблюдения конституционных и законодательных процедур.
Павел заявил, что при оценке будущей правительственной коалиции для него будут принципиальны несколько факторов. Среди них – приверженность страны членству в ЕС и НАТО, а также соблюдение демократических институтов, включая независимость судебной системы и СМИ.


Политический контекст
Андрей Бабиш, ведущий переговоры о создании коалиции с движением SPD и партией «Мотористы», сообщил, что процесс продвигается удовлетворительно, но еще не завершен.
 
Ожидается, что распределение министерских портфелей будет согласовано к концу недели. 
политика Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
828
ПОЛИТИКА
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: ANO, SPD И ДВИЖЕНИЕ MOTORISTÉ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСКИХ ПОСТОВ
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1582
ОБЩЕСТВО
СЕЗОННАЯ СМЕНА ШИН — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ?
19:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1896
ОБЩЕСТВО
ЕВРОСОЮЗ РЕФОРМИРУЕТ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
16:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
761
ЭКОНОМИКА
СЕРЕБРО ПРЕОДОЛЕЛО ОТМЕТКУ 1 048 ЧЕШСКИХ КРОН ЗА УНЦИЮ
15:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
871
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ОШТРАФОВАНЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ ПОЕЗДОВ
13:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
645
ЭКОНОМИКА
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3% — МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ С АПРЕЛЯ
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
1152
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ПРАГИ НЕ БЫЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
1332
ПОЛИТИКА
АНДРЕЙ БАБИШ: ОБЪЯВЛЕНИЕ СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПЯТНИЦУ НЕ СОСТОИТСЯ
10:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
3404
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТКРЫЛИ МАГАЗИН ПОТЕРЯННЫХ ПОСЫЛОК
08:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
666
ОБЩЕСТВО
В ЧЕШСКОМ ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ ДЕТЕНЫШ РЕДКОГО ЖИРАФА РОТШИЛЬДА
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1600
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛУ ОБ УГРОЗАХ ОТРАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ЧЕХИИ
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
984
ЭКОНОМИКА
СУД ОДОБРИЛ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ КРЕДИТОРАМ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ЧЕШСКОГО ФИЛИАЛА СБЕРБАНКА
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
895
ЭКОНОМИКА
AIR BANK ОТКРЫВАЕТ ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ TV NOVA ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1395
ЭКОНОМИКА
«СУПЕРПОСОБИЕ» ПОД ВОПРОСОМ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ РЕФОРМЫ
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
1676
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫРАЗИЛ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ И ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ