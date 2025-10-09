Переговоры о власти входят в финальную стадию

Президент Чехии Петр Павел провел встречу с лидером движения ANO Андреем Бабишем и подчеркнул, что формирование правительства – сложный процесс, который нельзя искусственно ускорять. Глава государства отметил важность соблюдения конституционных и законодательных процедур.