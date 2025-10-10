ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Андрей Бабиш: объявление состава правительства в пятницу не состоится

Новости 420on
10 октября 2025
11:30
338
Лидер движения АNO Андрей Бабиш заявил, что в пятницу не стоит ожидать объявления состава правительства или имен министров. По его словам, переговоры о распределении министерств и парламентских комитетов продолжаются, однако окончательных договорённостей пока нет. АNO ведёт переговоры о возможном коалиционном сотрудничестве с движениями SPD и Motoristé.
Бабиш пояснил, что стремится завершить переговоры как можно скорее, чтобы получить достаточно времени для подготовки коалиционного соглашения и правительственной программы. Он подчеркнул, что не планирует проводить пресс-конференцию и призвал не ожидать официальных заявлений в течение дня.


Президент Чехии Петр Павел ранее отметил, что процесс формирования правительства нельзя ускорять. После встречи с Бабишем на Пражском Граде он сообщил, что назначит нового премьер-министра не раньше, чем будет сформирована новая Палата депутатов, первое заседание которой назначено на 3 ноября.


Глава государства попросил Бабиша заранее представить приоритеты и направления работы будущего кабинета, а также предложения по распределению министерств и кандидатам на министерские посты. Президент подчеркнул, что при формировании правительства ключевое значение будет иметь твёрдое членство Чехии в Европейском союзе, приверженность внешней политике, основанной на защите прав человека, участие в НАТО и поддержка демократических институтов страны.
Андрей Бабиш правительство
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
275
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ПРАГИ НЕ БЫЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
10:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
656
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТКРЫЛИ МАГАЗИН ПОТЕРЯННЫХ ПОСЫЛОК
08:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
402
ОБЩЕСТВО
В ЧЕШСКОМ ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ ДЕТЁНЫШ РЕДКОЙ ЖИРАФЫ РОТШИЛЬДА
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1240
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛУ ОБ УГРОЗАХ ОТРАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ЧЕХИИ
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
647
ЭКОНОМИКА
СУД ОДОБРИЛ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ КРЕДИТОРАМ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ЧЕШСКОГО ФИЛИАЛА СБЕРБАНКА
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
744
ЭКОНОМИКА
AIR BANK ОТКРЫВАЕТ ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ TV NOVA ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1144
ЭКОНОМИКА
«СУПЕРПОСОБИЕ» ПОД ВОПРОСОМ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ РЕФОРМЫ
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1356
ПОЛИТИКА
ПЕРЕГОВОРЫ О ВЛАСТИ ВЫХОДЯТ НА ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
1517
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫРАЗИЛ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ И ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
942
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: 91% ГРАЖДАН ЧЕХИИ НЕ ВЕРЯТ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1037
ОБЩЕСТВО
В СЕНТЯБРЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ В ЧЕХИИ ПОГИБЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА
09:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1388
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА ŘSD: СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО В БУДУЩЕМ НЕ ХВАТИТ МИЛЛИАРДОВ КРОН
08:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1324
ЭКОНОМИКА
ANO НЕ НАМЕРЕНО ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА УКРАИНЕ НА ОРУЖИЕ НАПРЯМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
2065
ОБЩЕСТВО
МЕТРО «ФЛОРА» ЗАКРОЕТСЯ НА ДОЛГИЙ РЕМОНТ
19:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1162
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТРОБАНК НАРАЩИВАЕТ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС