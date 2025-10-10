Андрей Бабиш: объявление состава правительства в пятницу не состоится
10 октября 2025
11:30
338
Лидер движения АNO Андрей Бабиш заявил, что в пятницу не стоит ожидать объявления состава правительства или имен министров. По его словам, переговоры о распределении министерств и парламентских комитетов продолжаются, однако окончательных договорённостей пока нет. АNO ведёт переговоры о возможном коалиционном сотрудничестве с движениями SPD и Motoristé.
Бабиш пояснил, что стремится завершить переговоры как можно скорее, чтобы получить достаточно времени для подготовки коалиционного соглашения и правительственной программы. Он подчеркнул, что не планирует проводить пресс-конференцию и призвал не ожидать официальных заявлений в течение дня.
Президент Чехии Петр Павел ранее отметил, что процесс формирования правительства нельзя ускорять. После встречи с Бабишем на Пражском Граде он сообщил, что назначит нового премьер-министра не раньше, чем будет сформирована новая Палата депутатов, первое заседание которой назначено на 3 ноября.
Глава государства попросил Бабиша заранее представить приоритеты и направления работы будущего кабинета, а также предложения по распределению министерств и кандидатам на министерские посты. Президент подчеркнул, что при формировании правительства ключевое значение будет иметь твёрдое членство Чехии в Европейском союзе, приверженность внешней политике, основанной на защите прав человека, участие в НАТО и поддержка демократических институтов страны.
