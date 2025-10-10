Андрей Бабиш: объявление состава правительства в пятницу не состоится

Бабиш пояснил, что стремится завершить переговоры как можно скорее, чтобы получить достаточно времени для подготовки коалиционного соглашения и правительственной программы. Он подчеркнул, что не планирует проводить пресс-конференцию и призвал не ожидать официальных заявлений в течение дня.







Президент Чехии Петр Павел ранее отметил, что процесс формирования правительства нельзя ускорять. После встречи с Бабишем на Пражском Граде он сообщил, что назначит нового премьер-министра не раньше, чем будет сформирована новая Палата депутатов, первое заседание которой назначено на 3 ноября.





