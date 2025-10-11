Новое правительство: ANO, SPD и движение Motoristé договорились о распределении министерских постов
11 октября 2025
09:00
829
Формирующаяся коалиция движения ANO, SPD и движения Motoristé договорилась о предварительном распределении министерских постов в будущем правительстве. Кабинет будет состоять из 16 членов, включая премьер-министра, что на одного меньше, чем в действующем составе правительства Петра Фиалы.
Согласно достигнутой договоренности, движение ANO получит девять постов — включая должность премьер-министра и руководство ключевыми министерствами: финансов, промышленности, здравоохранения, труда и социальных дел, образования, внутренних дел, юстиции и регионального развития.
Партия SPD займет три министерства — обороны, сельского хозяйства и транспорта, а также выдвинет своего кандидата на пост председателя Палаты депутатов.
У движения Motoristé будут четыре ведомства: иностранных дел, культуры, охраны окружающей среды и вновь создаваемое Министерство спорта, профилактики и здоровья.
В новом кабинете не будет министров по европейским вопросам, законодательству и науке, исследованию и инновациям. Лидер ANO Андрей Бабиш заявил, что такие должности считаются избыточными. В ближайшие недели коалиция намерена сосредоточиться на согласовании программы и подготовке правительственного заявления.
Президент Чехии Петр Павел сообщил, что назначит нового премьер-министра только после первого заседания новоизбранной Палаты депутатов, запланированного на 3 ноября. Он подчеркнул, что процесс формирования правительства нельзя ускорять и попросил Бабиша заранее представить приоритеты, кадровый состав и структуру будущего кабинета. Павел отметил, что для него принципиально важно, чтобы правительство сохраняло твёрдую приверженность членству Чехии в Европейском союзе и НАТО, проводило внешнюю политику с акцентом на защиту прав человека и поддерживало демократические институты.
По предварительным данным, в правительство от ANO могут войти близкие соратники Бабиша: Алена Шиллерова (финансы), Карел Гавличек (промышленность и торговля), Алеш Юхелка (труд и соцдела), Роберт Плага (образование) и Адам Войтех (здравоохранение).
На пост министра внутренних дел рассматривается Лубомир Метнар из ANO, ранее возглавлявший Министерство обороны. Среди возможных представителей Motoristé называются Филип Турек (внешняя политика), Ото Клемпирж (культура) и Борис Щастны.
В качестве кандидатов на должность министра обороны от SPD обсуждаются бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Яромир Зуун и исполнительный директор Ассоциации оборонной и безопасности промышленности Йиржи Гинек. На пост министра сельского хозяйства чаще всего упоминается Мартин Шебестян, бывший руководитель Государственного фонда сельскохозяйственных интервенций и представитель Инициативы сельскохозяйственных и продовольственных предприятий.
