Суд встал на сторону партии SPD в споре с МВД Чехии
16 октября 2025
20:00
1055
Городской суд Праги подтвердил, что Министерство внутренних дел нарушило права партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), включив ее в отчет об экстремизме за вторую половину 2020 года. Суд отметил, что высказывания партии в тот период не содержали признаков ксенофобии, экстремизма или предвзятой ненависти. При этом в удовлетворении требования партии о официальных извинениях было отказано.
Реакция сторон и дальнейшие шаги
Представитель SPD положительно оценил вердикт. МВД, в свою очередь, заявило, что уважает решение суда и ожидает его письменного обоснования для рассмотрения возможной апелляции. Данное дело является одним из нескольких аналогичных исков, поданных партией из-за включения в отчеты об экстремизме за разные периоды. Решения по ним еще не приняты.
