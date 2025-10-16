Суд встал на сторону партии SPD в споре с МВД Чехии

Городской суд Праги подтвердил, что Министерство внутренних дел нарушило права партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), включив ее в отчет об экстремизме за вторую половину 2020 года. Суд отметил, что высказывания партии в тот период не содержали признаков ксенофобии, экстремизма или предвзятой ненависти. При этом в удовлетворении требования партии о официальных извинениях было отказано.