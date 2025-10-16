Чешский комитет оценил угрозы иностранного влияния
16 октября 2025
19:00
703
Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии заявил, что Россия пыталась повлиять на исход недавних парламентских выборов. По данным разведки, эти попытки не были масштабными и, что важнее, оказались безрезультатными. Движение «Stačilo!», ассоциируемое с пророссийскими силами, в парламент не прошло.
Комитет, заслушав закрытые доклады, констатировал, что Россия представляет долгосрочную угрозу для Чехии и её союзников. Целью Москвы является систематическое влияние на общественное мнение и политические решения. Для этого используются методы, направленные на преуменьшение опасностей российской политики, манипуляции в интернете и разжигание разногласий между европейскими странами.
Рекомендации для правительства
Для противодействия этим угрозам комитет рекомендовал будущему правительству усилить оборону от иностранного влияния. Предлагается развивать устойчивость общества к манипуляциям, используя опыт других стран, а также проводить учения по отработке сценариев гибридных атак. Особое внимание уделяется угрозам со стороны России и Китая.
