Чешский комитет оценил угрозы иностранного влияния

Новости и статьи 16 октября 2025 19:00 703

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии заявил, что Россия пыталась повлиять на исход недавних парламентских выборов. По данным разведки, эти попытки не были масштабными и, что важнее, оказались безрезультатными. Движение «Stačilo!», ассоциируемое с пророссийскими силами, в парламент не прошло.