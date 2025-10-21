Абсурдная жалоба: Суд был вынужден подтвердить существование Чехии
21 октября 2025
20:00
275
Высший административный суд Чехии отклонил иск жителя города Блатно, требовавшего аннулировать результаты парламентских выборов в Устецком крае. Заявитель оспаривал легитимность всего избирательного процесса.
В своей жалобе мужчина отрицал существование независимой Чешской Республики, утверждая, что государство так и не было создано. На этом основании он считал недействительными удостоверения личности избирателей. Суд назвал подобные аргументы ошибочными и абсурдными.
По мнению избирателя, Чешская и Словацкая Федеративная Республика с 1990 по 1992 год уже была фиктивным образованием, а не государством.
В решении подчеркивается, что Чехия является суверенным правовым государством, признанным на международной арене, и ее граждане обладают избирательными правами. Суд рекомендовал заявителю ознакомиться с историческими и конституционными фактами.
