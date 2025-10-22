ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Маркета Пекарова Адамова уходит из политики

Новости и статьи
22 октября 2025
15:00
Бывший спикер парламента и лидер партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова объявила о завершении политической карьеры.
Основной причиной такого шага стали проблемы со здоровьем, вызванные многолетним лечением от бесплодия.

Политик пояснила, что интенсивная терапия, продолжавшаяся около десяти лет, привела к сильному истощению организма и спровоцировала дополнительные медицинские осложнения. Врачи рекомендовали ей снизить нагрузку, что сделало невозможным участие в предвыборной кампании и дальнейшую политическую деятельность. 
политика Чехия
