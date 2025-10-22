Маркета Пекарова Адамова уходит из политики

Основной причиной такого шага стали проблемы со здоровьем, вызванные многолетним лечением от бесплодия.



Политик пояснила, что интенсивная терапия, продолжавшаяся около десяти лет, привела к сильному истощению организма и спровоцировала дополнительные медицинские осложнения. Врачи рекомендовали ей снизить нагрузку, что сделало невозможным участие в предвыборной кампании и дальнейшую политическую деятельность.