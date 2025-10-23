Чехия выступила против климатической цели ЕС на 2040 год





Фиала подчеркнул, что поставленная цель нереалистична и не учитывает экономические и социальные последствия для граждан и промышленности. Он напомнил, что Чехии удалось временно заблокировать принятие данного предложения и выиграть время для дальнейших переговоров. При этом правительство продолжает добиваться мер, которые позволят модернизировать чешскую экономику и снизить нагрузку на ключевые отрасли.





Среди приоритетов — возможность пересмотра климатических целей и продление действия Модернизационного фонда, направленного на поддержку перехода к чистой энергетике. Чехия также требует, чтобы Европейская комиссия подготовила детальные оценки воздействия климатических мер на отдельные сектора экономики и государства ЕС.





Фиала отметил, что его кабинет выступает за отсрочку введения системы торговли выбросами ETS2, которая должна охватить транспорт и отопление зданий. По его словам, страны ЕС уже ранее одобрили этот механизм, и Чехия не могла воспрепятствовать его принятию. В настоящее время Прага добивается смягчения условий и переноса сроков внедрения.

Премьер предупредил, что заявления некоторых представителей формирующейся коалиции о намерении отменить ETS2 не соответствуют действительности, поскольку выход из системы привел бы к штрафным санкциям на десятки миллиардов крон.





На повестке саммита Европейского совета также стоит вопрос обороны и поддержки Украины. Фиала выразил надежду, что будущий чешский кабинет не откажется от национальной инициативы по поставкам боеприпасов для Украины. В рамках этой программы Киев до конца года может получить до 1 800 000 единиц боеприпасов.