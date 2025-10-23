ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чехия выступила против климатической цели ЕС на 2040 год

Новости 420on
23 октября 2025
12:30
520
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не согласна с планом Европейского союза сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году. По его словам, этот вопрос не будет рассматриваться на ближайшем заседании Европейского совета, так как обсуждение таких инициатив проходит на уровне министров окружающей среды.
Фиала подчеркнул, что поставленная цель нереалистична и не учитывает экономические и социальные последствия для граждан и промышленности. Он напомнил, что Чехии удалось временно заблокировать принятие данного предложения и выиграть время для дальнейших переговоров. При этом правительство продолжает добиваться мер, которые позволят модернизировать чешскую экономику и снизить нагрузку на ключевые отрасли.

Среди приоритетов — возможность пересмотра климатических целей и продление действия Модернизационного фонда, направленного на поддержку перехода к чистой энергетике. Чехия также требует, чтобы Европейская комиссия подготовила детальные оценки воздействия климатических мер на отдельные сектора экономики и государства ЕС.

Фиала отметил, что его кабинет выступает за отсрочку введения системы торговли выбросами ETS2, которая должна охватить транспорт и отопление зданий. По его словам, страны ЕС уже ранее одобрили этот механизм, и Чехия не могла воспрепятствовать его принятию. В настоящее время Прага добивается смягчения условий и переноса сроков внедрения.

Премьер предупредил, что заявления некоторых представителей формирующейся коалиции о намерении отменить ETS2 не соответствуют действительности, поскольку выход из системы привел бы к штрафным санкциям на десятки миллиардов крон.

На повестке саммита Европейского совета также стоит вопрос обороны и поддержки Украины. Фиала выразил надежду, что будущий чешский кабинет не откажется от национальной инициативы по поставкам боеприпасов для Украины. В рамках этой программы Киев до конца года может получить до 1 800 000 единиц боеприпасов.
Чехия Евросоюз
