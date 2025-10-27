Новое правительство Чехии планирует снизить налоги для предпринимателей





В основу программы ляжет курс на стимулирование экономического роста при одновременном соблюдении европейских фискальных требований. Лидеры коалиции, в которую входят движение ANO , партия SPD и политическое объединение «Мотористы», подчеркивают, что экономика не должна быть «задушена» чрезмерными мерами консолидации.





Ожидается, что будущий премьер-министр Андрей Бабиш ANO ) представит президенту Петру Павелу основные направления программы на предстоящей встрече в понедельник. Среди ключевых пунктов документа — увеличение родительского пособия до 400 000 крон, возвращение налогового вычета за оплату детского сада, а также снижение налога на прибыль юридических лиц с 21 до 19%.

Программа предполагает также восстановление электронной системы учета выручки ( EET ), отмененной с января 2023 года.





В проекте программы отражено также постепенное увеличение расходов на оборону до уровня 2% ВВП и рост начальной заработной платы полицейских и военнослужащих до 50 000 крон в месяц. При этом коалиция заявляет, что намерена удержать структурный дефицит под контролем.



