Новое правительство Чехии планирует снизить налоги для предпринимателей

Новости 420on
27 октября 2025
11:30
Формирующееся правительство Чехии готовит программу, предусматривающую снижение налогов для семей с детьми и предпринимателей, повышение заработной платы госслужащих, рост родительского пособия, увеличение пенсий и дополнительных инвестиций в здравоохранение. При этом коалиция намерена сохранить бюджетный дефицит ниже 3% ВВП — уровня, установленного Европейским союзом. Министерство финансов прогнозирует, что по итогам текущего года дефицит составит 1,9% ВВП.
В основу программы ляжет курс на стимулирование экономического роста при одновременном соблюдении европейских фискальных требований. Лидеры коалиции, в которую входят движение ANO, партия SPD и политическое объединение «Мотористы», подчеркивают, что экономика не должна быть «задушена» чрезмерными мерами консолидации.

Ожидается, что будущий премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) представит президенту Петру Павелу основные направления программы на предстоящей встрече в понедельник. Среди ключевых пунктов документа — увеличение родительского пособия до 400 000 крон, возвращение налогового вычета за оплату детского сада, а также снижение налога на прибыль юридических лиц с 21 до 19%.

Программа предполагает также восстановление электронной системы учета выручки (EET), отмененной с января 2023 года. 

В проекте программы отражено также постепенное увеличение расходов на оборону до уровня 2% ВВП и рост начальной заработной платы полицейских и военнослужащих до 50 000 крон в месяц. При этом коалиция заявляет, что намерена удержать структурный дефицит под контролем.

Бабиш рассчитывает, что президент Петр Павел назначит новый кабинет до середины декабря. Это позволит новому премьеру представить Чехию на заседании Европейского совета, которое состоится накануне Рождества.
