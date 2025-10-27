Президент Чехии поручил Андрею Бабишу начать переговоры о формировании правительства
27 октября 2025
13:00
483
Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу провести переговоры о создании нового правительства. О решении главы государства сообщила пресс-служба Пражского Града.
После встречи с президентом Бабиш заявил, что процесс формирования коалиции продолжается в соответствии с планом. В ближайшие дни представители ANO, SPD и партии Motoristé намерены завершить подготовку текста коалиционного соглашения и программного заявления. Лишь после этого Бабиш представит президенту предложения по персональному составу будущего кабинета.
По словам председателя ANO, Петр Павел планирует лично побеседовать с каждым из кандидатов на министерские посты. Во время встречи на Граде Бабиш проинформировал президента о ключевых приоритетах будущего правительства в сфере внешней политики, которые, по его словам, были приняты с удовлетворением.
Формирование новой коалиции
В новую правительственную коалицию должны войти движение ANO, партия Свобода и прямая демократия (SPD) и партия Motoristé. В совокупности три политические силы будут иметь в нижней палате парламента 108 депутатов, что обеспечивает им стабильное большинство.
По предварительному распределению министерских портфелей, движение ANO должно получить пост премьер-министра и контроль над ключевыми ведомствами: министерствами финансов, промышленности, здравоохранения, труда и социальных дел, образования, внутренних дел, юстиции и регионального развития.
Представители SPD планируют возглавить министерства обороны, сельского хозяйства и транспорта. Партии Motoristé предполагается передать управление министерствами иностранных дел, культуры, охраны окружающей среды, а также новым ведомством по вопросам спорта, профилактики и здоровья.
Одним из первоочередных вопросов для нового кабинета станет принятие государственного бюджета на 2026 год. Проект, подготовленный уходящим правительством, предусматривает дефицит в размере 286 миллиардов крон. После парламентских выборов документ пока не был рассмотрен депутатами.
Бабиш заявил, что обновленный вариант бюджета должен быть принят еще в этом году, чтобы избежать временного финансирования. Министр транспорта Мартин Купка из партии ODS напомнил, что ANO ранее критиковало проект бюджета, однако в последние недели изменило позицию и выразило готовность поддержать документ в первом чтении.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
1093
11:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
552
10:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1120
09:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
927
18:16
26 ОКТЯБРЯ 2025
2449
17:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
986
11:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1169
09:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1352
15:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2309
09:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
5117
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
3221
18:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2509
17:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2274
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1164