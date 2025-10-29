ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

ANO, SPD и Motoristé подпишут коалиционное соглашение 3 ноября

29 октября 2025
ANO, SPD и Motoristé договорились о коалиционном соглашении, которое будет подписано в понедельник, 3 ноября, когда начнется учредительное заседание Палаты депутатов Чехии.
Об этом сообщил председатель ANO Андрей Бабиш, которому президент поручил сформировать правительство после парламентских выборов, в видео на социальной сети X. По его словам, сегодня также будет обсуждаться предложение ANO о новом регламенте Палаты депутатов, чтобы нижняя палата парламента работала эффективно. Бабиш не сообщил подробностей этого предложения.



«Мы согласовали коалиционное соглашение. Мы договорились, что подпишем его в понедельник, 3 ноября, в день первого заседания новой Палаты депутатов», — сказал Бабиш. По словам Бабиша, в ходе переговоров между ANO, SPD и Motoristé о программном заявлении возможного будущего правительства остаются нерешенными некоторые вопросы, по которым еще нет согласия.
