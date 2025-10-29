ANO, SPD и Motoristé подпишут коалиционное соглашение 3 ноября

ANO, SPD и Motoristé договорились о коалиционном соглашении, которое будет подписано в понедельник, 3 ноября, когда начнется учредительное заседание Палаты депутатов Чехии.