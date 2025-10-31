Акция протеста: активисты требуют вернуть флаг Украины на здание музея
31 октября 2025
19:00
313
В Праге у Национального музея прошла акция Vraťme vlajku na Muzeum!, участники которой призвали вернуть украинский флаг на фасад исторического здания. Мероприятие организовала группа Kaputin. В ходе акции активисты установили сине-желтый флаг на ограждении террасы и на временной конструкции у входа.
Причины конфликта
Украинский флаг был ранее снят с фасада для размещения рекламы текущих музейных выставок. Руководство музея поясняет, что пространство используется для продвижения экспозиций. При этом в Министерстве культуры подчеркивают, что решение о флаге остается в компетенции дирекции музея.
Демонстрации у музея ранее проходили и с противоположными требованиями — за снятие флага. Данный вопрос продолжает оставаться предметом публичных дискуссий в чешском обществе.
