Акция протеста: активисты требуют вернуть флаг Украины на здание музея

31 октября 2025
19:00
В Праге у Национального музея прошла акция Vraťme vlajku na Muzeum!, участники которой призвали вернуть украинский флаг на фасад исторического здания. Мероприятие организовала группа Kaputin. В ходе акции активисты установили сине-желтый флаг на ограждении террасы и на временной конструкции у входа.
Причины конфликта
Украинский флаг был ранее снят с фасада для размещения рекламы текущих музейных выставок. Руководство музея поясняет, что пространство используется для продвижения экспозиций. При этом в Министерстве культуры подчеркивают, что решение о флаге остается в компетенции дирекции музея.


Демонстрации у музея ранее проходили и с противоположными требованиями — за снятие флага. Данный вопрос продолжает оставаться предметом публичных дискуссий в чешском обществе. 
политика Украина Чехия
