Акция протеста: активисты требуют вернуть флаг Украины на здание музея

Причины конфликта

Украинский флаг был ранее снят с фасада для размещения рекламы текущих музейных выставок. Руководство музея поясняет, что пространство используется для продвижения экспозиций. При этом в Министерстве культуры подчеркивают, что решение о флаге остается в компетенции дирекции музея.







Демонстрации у музея ранее проходили и с противоположными требованиями — за снятие флага. Данный вопрос продолжает оставаться предметом публичных дискуссий в чешском обществе.