Коалиция опровергает слухи о давлении на депутатов

3 ноября 2025
16:00
Лидер парламентской группы Motoristé Борис Штястны опроверг распространившуюся информацию о том, что депутаты коалиции ANO, SPD и Motoristé обязаны подписать дополнение к коалиционному соглашению. Этот документ якобы обязывает их проголосовать за лидера SPD Томио Окамуру в качестве председателя Палаты депутатов. По словам политика, каждый будет голосовать по совести.
С критикой возможного избрания Окамуры выступил председатель KDU-ČSL Марек Выборный. Он заявил, что такой исход был бы плохой визитной карточкой для страны, учитывая прошлые скандальные заявления лидера SPD о членстве Чехии в ЕС и НАТО.

Согласно планам коалиции, в палате будет четыре вице-спикера — два от правящих партий и два от оппозиции. Своих кандидатов уже предложили ODS и STAN. Правящая коалиция выдвинет Патрика Нахера и Йиржи Бартака. Официальное подписание коалиционного договора запланировано на понедельник, тогда же начнется учредительное заседание парламента. 
