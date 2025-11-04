Яна Малачова уходит из политики
4 ноября 2025
17:00
626
Лидер чешской Социал-демократической партии (SOCDEM) Яна Малачова объявила о своем уходе из политики. Соответствующее заявление она сделала в Instagram. Окончательно свои полномочия она планирует передать преемнику 22 ноября.
Контекст ухода
Это решение принимается на фоне недавних электоральных неудач. На прошедших выборах блок социал-демократов с движением Stačilo! не преодолел избирательный барьер, набрав около 4,3% голосов. Ранее, в мае, Малачова сообщила о своей борьбе с онкологическим заболеванием. В обращении она подчеркнула, что уходит без разочарования, а с благодарностью, чтобы сосредоточиться на себе и семье.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
4 НОЯБРЯ 2025
382
16:00
4 НОЯБРЯ 2025
572
15:00
4 НОЯБРЯ 2025
1172
14:00
4 НОЯБРЯ 2025
658
13:00
4 НОЯБРЯ 2025
807
12:30
4 НОЯБРЯ 2025
1587
09:00
4 НОЯБРЯ 2025
1112
08:00
4 НОЯБРЯ 2025
837
22:00
3 НОЯБРЯ 2025
1257
20:00
3 НОЯБРЯ 2025
1404
17:50
3 НОЯБРЯ 2025
1089
16:00
3 НОЯБРЯ 2025
988
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
2293
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
2756