Яна Малачова уходит из политики

4 ноября 2025
17:00
Лидер чешской Социал-демократической партии (SOCDEM) Яна Малачова объявила о своем уходе из политики. Соответствующее заявление она сделала в Instagram. Окончательно свои полномочия она планирует передать преемнику 22 ноября.
Контекст ухода
Это решение принимается на фоне недавних электоральных неудач. На прошедших выборах блок социал-демократов с движением Stačilo! не преодолел избирательный барьер, набрав около 4,3% голосов. Ранее, в мае, Малачова сообщила о своей борьбе с онкологическим заболеванием. В обращении она подчеркнула, что уходит без разочарования, а с благодарностью, чтобы сосредоточиться на себе и семье.
