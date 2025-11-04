Яна Малачова уходит из политики

Контекст ухода

Это решение принимается на фоне недавних электоральных неудач. На прошедших выборах блок социал-демократов с движением Stačilo! не преодолел избирательный барьер, набрав около 4,3% голосов. Ранее, в мае, Малачова сообщила о своей борьбе с онкологическим заболеванием. В обращении она подчеркнула, что уходит без разочарования, а с благодарностью, чтобы сосредоточиться на себе и семье.