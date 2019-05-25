Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.85
USD
23.06
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
01n 12 °C
Алексей Ягудин в Праге: о «Щелкунчике», семье и секретах тайм-менеджмента

Алексей Ягудин в Праге: о «Щелкунчике», семье и секретах тайм-менеджмента

Info Portal 227 0
Олимпийский чемпион приехал в Прагу, чтобы лично представить семейное шоу на льду «Щелкунчик и мышиный король», которое состоится в чешской столице 7 декабря 2019 года.
Алексей Ягудин в Праге: о «Щелкунчике», семье и секретах тайм-менеджмента

Алексей Ягудин — человек занятой: он не только участвует в ледовых шоу, но и ведет две передачи на ТВ, читает мотивационные лекции и преподает в России и Белоруссии. Секрет того, как все успевать, прост: нужно оторвать пятую точку от дивана и приступить к решительным действиям, а еще — меньше спать. Тогда хватит времени и на творчество, и на семью: Алексей не обделяет вниманием жену и маленьких дочерей.

Кстати, на «Щелкунчика», по словам именитого фигуриста, просто необходимо пойти всей семьей. Шоу по мотивам проверенной времени сказки Теодора Гофмана с живой музыкой и вокалом, ледовым балетом, сложнейшими цирковыми трюками, интерактивным общением артистов и зрителей будет интересно публике всех возрастов, а главное, в конце добро обязательно победит зло. Сам Алексей исполнит роль Мышиного короля, а бок о бок с ним на лед выйдет золотая олимпийская пара — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Кроме атмосферы зимней сказки, зрителей в канун Рождества ждут сюрпризы: режиссер Илья Авербух очень тщательно подходит к своим постановкам, но при этом не боится импровизировать. Порой он добавляет новые элементы, даже когда уже были отыграны десятки представлений. В подтверждение своих слов Алексей рассказал о курьезном случае: перед началом шоу Илья бегал по парковке с воздушным змеем. «Не наигрался?» — спросил Ягудин. «Нет, просто решил кое-что добавить в постановку», — невозмутимо ответил Авербух. 

Слова о занятости тоже возникли не на пустом месте: за время недолгого визита в Прагу олимпийский чемпион успел заглянуть на чешское телевидение, в эфире которого рассказал о своей работе после окончания спортивной карьеры, о шоу на льду и об отношениях в семье. А сразу после пресс-конференции он направился в сторону аэропорта, заехав по дороге в POP Outlet, где оперативно оценил широкий выбор и отличные цены и приобрел... естественно, подарки для дочерей.

Итак, «Щелкунчик и мышиный король» ждет зрителей на ледовой сцене Tipsport arena 7 декабря 2019 года. Организаторы предупреждают: билеты быстро заканчиваются. Подготовьтесь к зимней сказке летом!

 

Рассказать всем:
Темы
шоу Прага Выходные в Праге дети Рождество в Праге интервью
Читайте
по теме 
Илья Авербух привезет в Прагу шоу звездных фигуристов
04.04.2018 10:09 Культура
Илья Авербух привезет в Прагу шоу звездных фигуристов
2337 0
В Прагу прибыли иллюзионисты, каждое их выступление – риск для жизни
12.01.2018 11:32 Культура
В Прагу прибыли иллюзионисты, каждое их выступление – риск для жизни
2905 0
Резидент STAND UP PRAGUE Алишер Нурахметов: «Мы делаем классную тусовку, а не просто вечер юмора»
13.11.2017 11:24 Интервью
Резидент STAND UP PRAGUE Алишер Нурахметов: «Мы делаем классную тусовку, а не просто вечер юмора»
5205 0
Зимняя сказка в Праге уже скоро: начались репетиции рождественского мюзикла
20.12.2016 09:55 Пресс-релизы
Зимняя сказка в Праге уже скоро: начались репетиции рождественского мюзикла
3481 0
Последние новости:
24
мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
24.05.2019 15:17 Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
328 0
В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил с собой
24.05.2019 14:59 Общество
В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил с собой
721 0
Cбербанк уходит из Европы
24.05.2019 14:16 Экономика
Cбербанк уходит из Европы
1832 0
Чешского водителя в Германии оштрафовали на 128 евро за фотосъемку ДТП
24.05.2019 10:36 Общество
Чешского водителя в Германии оштрафовали на 128 евро за фотосъемку ДТП
1883 0
Сегодня и завтра в Чехии пройдут выборы в Европарламент
24.05.2019 08:57 Политика
Сегодня и завтра в Чехии пройдут выборы в Европарламент
351 0
На шоссе D1 образовались пробки длиной в 27 километров
24.05.2019 08:17 Общество
На шоссе D1 образовались пробки длиной в 27 километров
666 0
23
мая
Прага 7 объявила чрезвычайную климатическую ситуацию
23.05.2019 15:19 Общество
Прага 7 объявила чрезвычайную климатическую ситуацию
2625 0
Девушка выжила после падения с моста в Братиславе высотой 80 метров
23.05.2019 13:47 Общество
Девушка выжила после падения с моста в Братиславе высотой 80 метров
918 0
Во многих районах Чехии объявлена угроза наводнения
23.05.2019 12:15 Общество
Во многих районах Чехии объявлена угроза наводнения
1529 0
Большинство чехов копят на отпуск
23.05.2019 10:02 Экономика
Большинство чехов копят на отпуск
709 0


Мобильная версия