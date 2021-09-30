В Праге открылась первая кофейня европейской сети Dobro & Dobro

В Праге открылась первая кофейня Dobro & Dobro в Чехии и семнадцатая в сети. Еще десять готовятся к открытию.

В Праге на улице Purkyňova 2, возле метро Národní trida, открылось уютная кофейня Dobro&Dobro, которая объединяет активных русско- и украиноговорящих жителей Праги. Дружеская атмосфера, аромат свежемолотого кофе и приятная музыка — здесь есть все для идеального кофе-брейка.

В меню кофейни множество кофейно-молочных напитков, большой выбор десертов и завтраков. По выходным кофейня превращается в площадку для культурных мероприятий.

Главная особенность сети — оригинальные кофейные рецепты. В меню их больше двадцати. Заходите в гости, чтобы оценить высокий уровень сервиса и теплую атмосферу крафтовой кофейни.

Dobro & Dobro — сеть крафтовых кафе в Европе (Варшава, Вроцлав, Краков, Гданьск, Лодзь, Калиш).