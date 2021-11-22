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Нью-Йоркский Университет в Праге и Дублинская школа бизнеса заключили партнерское соглашение

Нью-Йоркский Университет в Праге и Дублинская школа бизнеса заключили партнерское соглашение

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Нью-Йоркский Университет в Праге и Дублинская школа бизнеса заключили партнерское соглашение

Нью-Йоркский Университет в Праге (UNYP) с гордостью объявляет о заключении партнерства с Дублинской школой бизнеса (DBS), которое подарит студентам в Праге новые возможности в сфере последипломного образования (Postgraduate). Это соглашение — результат постоянных усилий по расширению предложения магистерских программ в сообществе UNYP и в Праге в целом.

 

Все степени будут рассматриваться Национальным агентством квалификации и качества Ирландии (QQI), а также Министерством образования, молодежи и спорта Чехии (MŠMT).

 

«Нам уже удалось создать солидный портфель программ бакалавриата в UNYP. Мы гордимся тем, что привлекаем престижные партнерские учреждения со всего мира и предоставляем нашим студентам образование высокого качества. Наше долгосрочное партнерство с Государственным университетом Нью-Йорка, Empire State College, уже более 20 лет позволяет нашим студентам получить престижную американскую степень прямо здесь, в Праге. И мы очень рады приветствовать нового уважаемого партнера на чешском рынке. Мы все еще находимся в процессе адаптации новой магистерской программы, но я могу сказать уже сейчас, что студенты приобретут набор по-настоящему востребованных навыков, которые соответствуют потребностям профессионалов в сфере бизнеса и маркетинга», — Сотирис Футсис, генеральный директор Нью-Йоркского Университета в Праге.

 

На церемонии подписания соглашения о партнерстве, Эндрю Конлан-Трант, президент DBS, сказал: «Это волнительное событие для DBS и Нью-Йоркского Университета в Праге. Это подчеркивает нашу приверженность стратегии развития бренда DBS на международном уровне, а также поддерживает продвижение бренда высшего образования Ирландии за рубежом. DBS — это международная организация, в которой состоят выпускники из более чем 80 стран. Новое сотрудничество позволит нам и дальше развивать сильную сеть нашего международного присутствия и поддерживать международную репутацию в соответствии с нашими стратегическими целями. Мы с нетерпением ждем заключения многих других совместных проектов по всему миру, подобных тому, о котором мы объявили сегодня в Чешской Республике».

 

О UNYP

Нью-Йоркский Университет в Праге — ведущий частный англоязычный университет Чешской Республики. UNYP сотрудничает с Empire State College, отделением Государственного университета Нью-Йорка, с 1999 года, и все это время обеспечивает студентам возможность получить американские дипломы в Чешской Республике. В университете обучается более 800 студентов из более чем 75 стран. UNYP предлагает как трехлетние чешские программы бакалавриата, так и четырехлетние программы американского бакалавриата, преподаваемые полностью на английском языке, а также различные программы магистратуры и одну из лучших программ MBA в Праге.

 

О Дублинской школе бизнеса (DBS)

На сегодняшний день Dublin Business School — крупнейшее независимое высшее учебное заведение третьего уровня в Ирландии, в котором обучается более 9000 студентов. DBS предлагает широкий спектр программ бакалавриата и магистратуры, профессиональные курсы бухгалтерского учета и английского языка, курсы для руководителей (Executive Education programs), а также вечерние образовательные программы. В настоящее время в колледже свыше 100 аккредитованных программ как для бакалавриата, так и для последипломного образования. Прямо сейчас более 3000 студентов из более чем 70 стран обучаются по программам DBS в Дублине.

 

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университеты Чехия 2021 сотрудничество
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