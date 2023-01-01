В резиденции PROSECKÁ VYHLÍDKA остались последние квартиры от 2 250 000 крон. Малометражные апартаменты вблизи центра Праги рядом с лесом

Цены от 2 150 000 крон. Идеальная инвестиция в недвижимость возле Просецкой смотровой площадки, рядом с лесом и недалеко от метро.

Уникальный проект Prosecká Vyhlídka расположен на углу улиц Prosecká и Na Rozhraní в Праге 9. Prosek – это район, который за последние годы претерпел значительные изменения. В этом месте и его ближайших окрестностях есть все необходимое для жизни, включая образовательные и медицинские учреждения, магазины и рестораны.

Малометражная недвижимость в историческом доме

Проект Prosecká vyhlídka представляет собой реконструкцию существующего трехэтажного здания, где изначально располагалась гостиница. В рамках реконструкции дом будет полностью приспособлен для длительного проживания в квартирах, зарегистрированных как ubytovací jednotky из-за небольшого метража. Всего предлагается 46 объектов площадью от 13 до 47 квадратных метров.

Небольшой метраж обеспечивает низкую цену. Размер компенсируется за счет благоустройства для жильцов дома. Оно будет включать в себя общие для всех прачечную и сушилку, навес для велосипедов, также проект предусматривает кладовые.

Окна квартир обращены либо на улицу, либо во двор, где можно купить парковочное место.

Что такое ubytovací jednotky

Ubytovací jednotky, или объекты для размещения (мы также можем встретить обозначения «апартаменты» или «студии») — это недвижимость квартирного типа, которая по каким-либо причинам не может быть одобрена в качестве квартиры, но подходит для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Интересный вариант инвестирования с хорошей доходностью

Самым большим преимуществом ubytovací jednotky является более низкая цена покупки, что обусловлено статусом в кадастре недвижимости, а также небольшой площадью. Так как стоимость квартиры напрямую зависит от цены за квадратный метр, такие объекты можно приобрести по значительно более низкой цене.

В то же время ubytovací jednotky можно сдавать в аренду примерно по такой же цене, что и квартиры 1+кк. В результате ваш годовой доход будет значительно выше. В реальном выражении доходность может достигать 6-7% в год.

Законодательство

Согласно действующему законодательству, ubytovací jednotky пригодны для сдачи внаем для жилья, и их можно зарегистрировать как постоянное место жительства. Таким образом, такая аренда не имеет недостатков для арендатора. При этом оформить ипотеку на такую недвижимость можно так же, как и на квартиру, и для этого необязательно закладывать другое имущество.

Выгодные инвестиции

Ubytovací jednotky подходят для собственного долгосрочного проживания, а также для инвестиций при относительно небольших начальных вложениях.

Среди преимуществ проекта Prosecká vyhlídka в Праге — близость к природе, уникальная атмосфера, отличная доступность на общественном и автомобильном транспорте, а также небольшое количество квартир, что обеспечит невысокую конкуренцию на рынке аренды для владельцев.

В окрестности резиденции Prosecká Vyhlídka вы найдете всю необходимую инфраструктуру: школу, детский сад, торговый центр, детскую площадку и поликлинику. Чтобы отдохнуть на природе, вы можете отправиться в парк Дружбы, прогуляться по Просецким скалам и другим окрестностям.

Проект находится по адресу Prosecká 73/68, Praha 9, на углу улиц Prosecká и Nahraniční. Дорога до центра Праги на автомобиле занимает до 15 минут, общественным транспортом — до 20 минут.

Комментарий застройщика

Фонд недвижимости и инвестиций VERTEX FUND, a.s. предлагает 46 квартир площадью от 19 квадратных метров. Инвесторов также могут заинтересовать коммерческие помещения, которые в будущем смогут обслуживать не только жителей Prosecká Vyhlídka.

Расстояние до метро «Просек» в 700 м и возможность парковки во дворе обеспечат максимальный комфорт не только студентам и тем, кто каждый день ездит на работу. Жилье с видом на виноградники в камерном проекте в тихой части старого Просека может быть профинансировано за счет ипотечного кредита, который в кратчайшие сроки оформляет компания HYPOASISTENT s.r.o.

VERTEX FUND готовит и другие подобные проекты, соответствующие стратегии социально ответственного инвестирования (ESG) и его ценностям: эргономика, устойчивость, управление.

«Устойчивое развитие в компаниях приобретает совершенно новое измерение, речь идет не столько о разработке стратегии ESG, оценке рисков и возможностей в развитии, сколько об изменении бизнес-модели и общей стратегии компании в связи с меняющейся средой, приоритетами и покупательским сегментом.



Частью ESG-политики VERTEX FUND является тщательная проверка, в ходе которой мы подробно анализируем конкурентные преимущества и риски проекта в отношении ESG, определяем возможные ключевые показатели эффективности, которые хотим измерить с течением времени, а также влияние ESG на возможную ценность для будущего покупателя. В настоящее время мы также ищем варианты рекреационных объектов для реконструкции. Мы расширяем свою деятельность по всей Чешской Республике и диверсифицируем риск инвестирования в один крупный проект, в идеале их может быть до 50», — говорит соучредитель фонда с 15-летним опытом Карина Тохтарова (Karina Tochtarová, LinkedIn).

HOME REAL ESTATE S.R.O.

Тел.: 777 951 799

Email: [email protected]

Сайт: https://proseckavyhlidka.cz/