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Ночное метро по маршруту «С»: Необычная экскурсия от транспортной компании 7 мая

Ночное метро по маршруту «С»: Необычная экскурсия от транспортной компании 7 мая

anastasiia_kn 259
Пражская транспортная компания предлагает нестандартные впечатления в первую субботу мая. Двухчасовая ночная поездка на метро от Качерова до Флоренца с возможностью увидеть закулисье станции.
Ночное метро по маршруту «С»: Необычная экскурсия от транспортной компании 7 мая

Посетители смогут прокатиться на историческом вагоне метро типа «Еčs» («Е Чехословацкий»). Помимо поездки посетели смогут заглянуть в закулисье метро — посмотреть на рабочие места, понастольгировать о внешнем виде станций, поездов и работников прошлого столетия. У всех участников будет возможность сделать уникальные снимки исторической подземки без пассажиров.

Направление движения: Качеров - Пражское восстание - Вышеград - Флоренц - Будейовицка - Качеров.

Купить билеты за 350 крон можно на сайте пражской транспортной компании — надо приобретать заранее, детям разрешено посещение от 12 лет. Вы также можете купить билеты непосредственно в инфоцентре Můstek с помощью кредитной карты или наличными.

Сбор в 0:25 с пятницы на субботу в вестибюле станции метро Качеров в пункте предпродажи билетов. Примерное время экскурсии около 160 минут.

 

Источник: prazska.drbna.cz, dpp.cz

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