Мэр Праги заявил, что туристы не приносят денег столице Чехии

Гостем нового выпуска программы «Если наступит завтра» с Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом в России) на RTVI стал мэр Праги Зденек Гржиб. Он рассказал о том, зачем ездил в Киев и что обсуждал на встрече с Виталием Кличко, назвал объем гуманитарной помощи Украине и главные сложности с украинскими беженцами. В интервью он также объяснил, зачем беженцы возвращаются в Украину и почему Прага не готова принимать большой поток туристов.

Полное интервью доступно на Youtube-канале и в телеграм-канале RTVI.

Коротко о том, что прозвучало в интервью

О туристах в Праге:

Сам я туристов люблю, Прага — это прекрасный город, и мы приветствуем здесь всех приезжающих, если они приезжают с хорошими намерениями. Но исторически Прага скорее сталкивается с тем, что туристов здесь слишком много.

И я сейчас буду говорить о периоде до пандемии. У нас примерно приезжало в Прагу в год 9 миллионов туристов, а численность населения в Праге — это примерно 1,5 миллиона человек. И проблема была в том, что туристов у нас было столько, как, например, в Риме, но Рим вдвое больше Праги. И город просто с этим наплывом туристов не справлялся. Поэтому для нас это вызывало определенные проблемы, что касается безопасности, что касается уборки улиц. Или даже слишком высокая степень коммерциализации центра города, что не устраивает местных жителей. И нужно сказать, что для меня как для мэра города туристы никаких денег не приносят, потому что система налогообложения и налоговых ассигнаций в Чешской Республике устроена таким образом.

Исторически говорили, что проблемой, например, будет то, что будет приезжать мало туристов из Китая, потому что у Праги был достаточно сильный голос в области международных отношений, Прага не поддерживала авторитарный режим в Китае, говорили, что мы от этого пострадаем. Да, из Китая приезжали сотни тысяч человек. И если бы они вдруг исчезли, все туристы из Китая, то для города это значит, что мы бы просто, что касается объема туристов, которые приезжают в город, вернулись на позиции за 2 года до этого, т. е. в 2019 году мы бы откатились назад до 2017-го. И я не думаю, что это отразилось бы на благосостоянии горожан.

О поездке в Киев:

Мы приехали высказать нашу поддержку (мэру Киева) Виталию Кличко и всем жителям Киева, потому что то, что происходит сейчас в Украине — это нечто ужасное. И конечно, мы привезли и предложения конкретной поддержки и помощи. Мэр Варшавы предложил поезда метро, которые они хотят передать в Киев.

Я также хотел посмотреть, как нашу помощь используют на практике, потому что мы отправили 400 обогревателей, <…> машины скорой помощи, гуманитарную помощь другую и т. д. Братислава, Будапешт присылали, например, автобусы.

И лично я также хотел посмотреть на то, какие меры там используются в сфере безопасности. Мы также посетили места, куда попадали российские бомбы, например, в центре Киева или в городе Буча.

О жизни в Киеве сегодня:

Меня немного удивило то, что Киев как город, он полон жителей, т. е. это город вполне живой. И видимо, жители Киева нашли способ, как справиться с этой ситуацией, которая для нас является абсолютно непредставимой, с той ситуацией, когда регулярно город обстреливают.

Если посмотреть на цифры, то Прага приняла примерно 120 тысяч беженцев из Украины. Вместе с другими столицами Вышеградской четверки, т. е. Варшава, Будапешт, Братислава и Прага, это примерно 500 тысяч беженцев из Украины. Конечно же, я предполагал, что увижу полупустой город, но на самом деле там много внутренних переселенцев, которые покинули другие регионы, где ситуация сложнее, и приехали в Киев. И мне сообщил мэр Киева Виталий Кличко, что сейчас численность населения Киева практически такая же, как была до ***** (специальной военной операции, – прим. RTVI).

Об украинских беженцах в Праге:

Если бы мне кто-то сказал в январе 2022 года, что у нас в Праге появится еще 120 тысяч человек и что прежде всего это будут женщины с детьми, определенный процент пожилых людей, я бы вам тогда ответил, что это нереально, что они просто в Прагу не поместятся, что наша инфраструктура не справится. Но оказалось, и нужно сказать, что прежде всего это работа нашей интегрированной системы спасательных служб, пожарных, полиции, а также волонтеров. Прежде всего это люди из местной украинской диаспоры. Принимали участие и просто обычные жители Праги, которые проявили огромную солидарность с беженцами. Мы создали здесь региональный краевой центр помощи беженцам из Украины, и в какой-то период за один день мы смогли обрабатывать 3700 беженцев за 24 часа.

О детях-беженцах из Украины:

В настоящий момент у нас из этих 120 тысяч беженцев, если я не ошибаюсь, из них треть, как минимум треть — это дети. Я думаю, что всего несколько сотен детей пока что еще не нашли место в школе, потому что, например, они живут в одном конце Праги, а место свободное в школе в другом конце Праги. То есть все эти проблемы мы смогли решить таким образом, чтобы никто не оказался за чертой.

О возвращении беженцев в Украину:

То, чем мы занимаемся, — это не совсем интеграция беженцев, потому что мы знаем, что они хотят вернуться. Нам говорили, например, в ЮНИСЕФ, что люди будут хотеть вернуться, и правительство Украины предполагает, что люди будут возвращаться обратно. То, чем мы занимаемся сейчас, — это адаптация к среде здесь, чтобы не возникало каких-то недопониманий между местными жителями и беженцами, чтобы они получили помощь, которая для них здесь доступна, чтобы дети здесь могли ходить в школу, или, если они используют электронное обучение онлайн, например, в гимназии в Украине, чтобы у них была возможность подключиться к онлайн-урокам и т. д.

Это значит, что мы знаем, что эти беженцы отличаются от беженцев, которые мы видим, например, на Ближнем Востоке, потому что они более мобильные. Они, например, возвращаются обратно в Украину посмотреть, в каком состоянии родственники, в каком состоянии их дом, ну потому что ситуация там сложная, они возвращаются обратно сюда. Или они остаются, а приезжают другие. То есть мы знаем, что состав беженцев меняется, и мы знаем, что это так.

Об экономической жизни Праги:

Что касается экономики, в следующем году мы ожидаем повышенный доход в казну города. Адекватно с этим, конечно, повышаются цены, допустим, строительных работ, где-то до 2015 года был такой период у нас, когда цены в области строительства особенно не менялись, не поднимались. У нас сейчас идет ряд больших проектов строительных, мы строим новую линию метро, метро D. Мы также хотим расширять трамвайные пути, строить новые. Мы также хотим вложить средства в то, чтобы город мог строить свое жилье, сдавать его горожанам. Проблема была в том, что исторически город распродал большую часть своего жилищного фонда, но это проблема, с которой мы стараемся работать, и нам это, хочу сказать, и удается.

О том, готова ли Прага к очередной пандемии:

Я думаю, мы сейчас в принципе готовы. У нас есть, например, какие-то запасы масок, дезинфекции, у нас городские части подходят к этому также, также и больницы, я скажу, подготовлены к чему-то такому, если вдруг им пришлось бы резко повышать количество мест с кислородом или с вентиляторами.

О Марианской колонне в Праге:

Хорошо, что вы задаете именно этот вопрос, потому что, в отличие от памятника Коневу или власовцам, с этим памятником у меня что-то общее есть. Предыдущие примеры — это примеры, которые инициировались управлениями городских, администрациями городских районов, потому что администрация городского района, у нее есть свое имущество, земельные участки, и они сами принимают решение, что происходит с их имуществом.

Конкретно у Марианского столпа проблема была скорее в процессе, которым принималось это решение. И некоторые группы вели себя таким образом, что был развязан лишний конфликт, без которого вполне можно было бы обойтись. Когда Габсбургская династия выиграла эту войну (Тридцатилетнюю войну, – прим. RTVI.), и Марианский столп они возвели в память своей победы. То есть это была такая колонна, такой след, который они хотели оставить. И религиозные символы стали заложником их империализма, и в этом контексте необходимо рассматривать этот ваш вопрос. И восстановление этого памятника могло бы вызвать боль людей, которых тогда, несколько сот лет назад, пытали и казнили на Староместской площади. То есть это широкая картина, о которой необходимо помнить.

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