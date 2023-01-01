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Вопросы и ответы по возврату билетов. Куда обращаться?

Вопросы и ответы по возврату билетов. Куда обращаться?

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
13 марта
17:16
180
Билеты, купленные ранее на портале, обязана возмещать компания HODIE Advisory s.r.o.

Вопросы и ответы по возврату билетов. Куда обращаться?

Все билеты ранее продавались от имени юрлица 420on.cz s.r.o., которое сменило название на HODIE Advisory s.r.o. В настоящее время информационным порталом владеет другое юрлицо.

 

Почему портал 420on в настоящее время не занимается продажей, возмещением/возвратом билетов?

Оплату за билеты принимало общество 420on.cz s.r.o. которое в дальнейшем переименовалось в HODIE Advisory s.r.o

Актуальная редакция купила информационный портал 420on.cz у предыдущего владельца — 420on.cz s.r.o. оно же HODIE Advisory s.r.o. Новая редакция отказалась выкупать часть сайта «Билеты» — tickets.420on.cz. Таким образом, до сих пор разделом tickets.420on.cz владеет предыдущее юрлицо с актуальным на сегодня названием HODIE Advisory s.r.o.

Юрлицо, которое сейчас владеет остальными разделами сайта 420on.cz, то есть новая редакция, к которой поступает большинство писем, никому никаких билетов не продавало и не имеет полномочий по работе с билетами.

 

Направляйте обращение к правильному лицу

При всем желании мы (портал 420on.cz) можем сделать только одно: направить вас к тому, кто занимался продажей и владеет tickets.420on.cz.

Вот контакты, по которым стоит обращаться:

Тел.офиса: 212 245 678

[email protected]

(Еще раз акцентируем внимание! Этот мейл больше не относится к порталу, а принадлежит HODIE Advisory s.r.o.)

Что писать в мейле?

Запросы направлять по почте с указанием номера заказа, копии билетов, имейла с которого осуществлялась регистрация, а также номера счета, на который производить возврат. Возврат осуществляют только по реквизитам счета, не наличными.

Если вам не ответили с первого раза?

Отвечают всем. Даже если с задержкой — точно отвечают и возмещают положенные суммы. Пожалуйста, убедитесь, что вы связались с HODIE Advisory s.r.o. через указанные контакты. Если не дозвонились один раз и трубку не взяли, то, пожалуйста, проявите терпение: у людей бывают совещания, командировки и, в конце концов, больничные. 

Если вы напишете нам, то мы можем предпринять ровно то же самое: написать на вышеуказанные контакты. Но будет более эффективно, если вы сразу напишете в HODIE Advisory s.r.o. Благодарим за понимание!



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