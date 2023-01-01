Вопросы и ответы по возврату билетов. Куда обращаться?

Билеты, купленные ранее на портале, обязана возмещать компания HODIE Advisory s.r.o.

Все билеты ранее продавались от имени юрлица 420on.cz s.r.o., которое сменило название на HODIE Advisory s.r.o. В настоящее время информационным порталом владеет другое юрлицо.

Почему портал 420on в настоящее время не занимается продажей, возмещением/возвратом билетов?

Оплату за билеты принимало общество 420on.cz s.r.o. которое в дальнейшем переименовалось в HODIE Advisory s.r.o

Актуальная редакция купила информационный портал 420on.cz у предыдущего владельца — 420on.cz s.r.o. оно же HODIE Advisory s.r.o. Новая редакция отказалась выкупать часть сайта «Билеты» — tickets.420on.cz. Таким образом, до сих пор разделом tickets.420on.cz владеет предыдущее юрлицо с актуальным на сегодня названием HODIE Advisory s.r.o.

Юрлицо, которое сейчас владеет остальными разделами сайта 420on.cz, то есть новая редакция, к которой поступает большинство писем, никому никаких билетов не продавало и не имеет полномочий по работе с билетами.

Направляйте обращение к правильному лицу

При всем желании мы (портал 420on.cz) можем сделать только одно: направить вас к тому, кто занимался продажей и владеет tickets.420on.cz.

Вот контакты, по которым стоит обращаться:

Тел.офиса: 212 245 678

[email protected]

(Еще раз акцентируем внимание! Этот мейл больше не относится к порталу, а принадлежит HODIE Advisory s.r.o.)

Что писать в мейле?

Запросы направлять по почте с указанием номера заказа, копии билетов, имейла с которого осуществлялась регистрация, а также номера счета, на который производить возврат. Возврат осуществляют только по реквизитам счета, не наличными.

Если вам не ответили с первого раза?

Отвечают всем. Даже если с задержкой — точно отвечают и возмещают положенные суммы. Пожалуйста, убедитесь, что вы связались с HODIE Advisory s.r.o. через указанные контакты. Если не дозвонились один раз и трубку не взяли, то, пожалуйста, проявите терпение: у людей бывают совещания, командировки и, в конце концов, больничные.

Если вы напишете нам, то мы можем предпринять ровно то же самое: написать на вышеуказанные контакты. Но будет более эффективно, если вы сразу напишете в HODIE Advisory s.r.o. Благодарим за понимание!