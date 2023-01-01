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ВИДЕО: Как выманивают деньги у людей в Чехии от имени Škoda Auto

ВИДЕО: Как выманивают деньги у людей в Чехии от имени Škoda Auto

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
29 марта
09:04
345
Автопроизводитель связался с полицией и подал уголовное заявление о мошенничестве и неправомерном использовании товарных знаков.

ВИДЕО: Как выманивают деньги у людей в Чехии от имени Škoda Auto

Мошенники пытаются выманить деньги у людей в интернете с помощью фальшивых инвестиционных предложений и конкурсов от имени Škoda Auto и других известных компаний. Обманутые уже потеряли миллионы крон. 

По словам пресс-секретаря Павла Джины, Škoda не предлагает инвестиции или инвестиционные инструменты в любой форме, и ее акции не выставляют на публичные торги. 

«Любое предложение, утверждающее обратное, является ложным, и обратившимся следует избегать любого взаимодействия с мошенниками», — добавил он.

В случае сомнений пользователи могут проверить подлинность действий по горячей линии автопроизводителя или по официальным каналам связи. Skoda также создала обучающий видеоролик, лицом которого стал известный ведущий Рей Корантенг.

Мошеннические конкурсы также получили широкое распространение в сети, где мошенники часто требуют платежные реквизиты для оплаты транспорта или вступительных взносов. Однако Skoda Auto предупреждает, что никогда не запрашивает у своих клиентов номер счета, данные кредитной карты или персональный идентификационный номер в конкурсах. Кроме того, все конкурсы, организованные автопроизводителем, проводятся только на сайте www.skoda-auto.cz или в официальных профилях социальных сетей.

Джина сказал, что автопроизводитель отслеживает все мошеннические действия и передает их в полицию. По его словам, сумма похищенных средств исчисляется миллионами крон. В одном деле, которое полиция уже отложила из-за того, что не удалось найти преступника, фигурируют 60 обманутых лиц, которые потеряли в общей сложности более 12 миллионов чешских крон.
 

Источник: echo24.cz

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