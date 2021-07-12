В Праге открылись два центра для вакцинации без регистрации

​12 июля в Праге начали работу два центра вакцинации, где люди могут сделать прививку от коронавируса без предварительной регистрации. На Центральном вокзале вакцинируют препаратом компании Johnson & Johnson (требуется только одна доза вакцины). В торговом центре Chodov прививки будут делать препаратом Pfizer / BioNTech (две дозы).

Фото: pixabay

Оба центра вакцинации будут работать ежедневно: на центральном вокзале с 12:00 до 19:00, в торговом центре Chodov — с 10:00 до 20:00 по будням и до 19:00 по выходным.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в воскресенье, что люди, привитые в этих центрах, смогут принять участие в розыгрыше призов. Раз в неделю в лотерее будут разыгрываться мобильный телефон iPhone 12, кроссовки Converse или ваучеры на игровую платформу Steam.

По данным на 10 июля, почти 49% населения Чешской Республики уже сделали одну прививку от коронавируса. Около 35% людей полностью прошли вакцинацию. Однако если среди пожилых людей старше 70 лет привитых около 80%, то среди 30-летних этот показатель составляет 40%, а среди молодежи еще меньше. По мнению экспертов, низкий охват вакцинацией и большее количество социальных контактов также являются причиной увеличения числа новых случаев заболевания, особенно среди молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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