Минздрав Чехии сокращает срок ожидания между прививками с 15 июля

Тем, кто уже зарегистрировался на вакцинацию, но еще не выбрал конкретный день, с 15 июля период между прививками сократят с 34 дней до 21. В первую очередь изменения касаются школьников.

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил сегодня, что данное нововведение распространяется и на всех детей, которые зарегистрированы в системе или уже были вакцинированы первой дозой. Люди, у которых уже назначена дата вакцинации или введена первая доза вакцины, не могут изменить дату.

Изменение касается только вакцинации наиболее часто применяемой вакциной Pfizer/BioNTech. Для вакцины Moderna остается 25–35 дней ожидания и 90 дней для AstraZeneka. В вакцине Johnson & Johnson используется одна доза.

«Для детей в возрасте от 12 до 15 лет и тех их них, кто уже получил первую дозу, срок автоматически сокращается до 21 дня. Наша цель – провести как можно больше прививок среди этой группы населения, особенно перед началом учебного года», – сказал министр.

По старым правилам интервал между вакцинами составлял 34 дня, и полная защита была бы возможна только через две недели после второй дозы, только дети, вакцинированные первой дозой к этой среде, могли бы получить иммунитет к 1 сентября.

Детям, не вакцинированным двумя дозами, при поступлении в школу придется трижды пройти тестирование, которое запланировано на 1, 6 и 9 сентября. Дети, родители которых отказываются от тестирования, должны будут постоянно носить в школе маску или респиратор, в противном случае они не смогут учиться очно.

Регистрация детей в возрасте от 12 до 15 лет открыта с 1 июля. По данным Минздрава на субботу, интерес проявили 13,2% из примерно 450 000 человек в этой возрастной группе. Зарегистрировано около 60 400. Около 11 500 (2,5%) детей уже получили вакцину, 83 из них прошли полную вакцинацию.

В ТЦ Ходов десятки человек ждали сегодня утром открытия центра вакцинации против коронавируса, где не пришлось бы регистрироваться заранее. Одних привлекала простота, других – возможность выиграть один из материальных призов, например, айфон или конверсы. Еще один такой пункт вакцинации открывается на главном вокзале Праги.

На Ходове люди получают две дозы вакцины от Pfizer/BioNTech. Центр открыт каждый день, по будням с 10:00 до 20:00, по выходным закрывается в 19:00. На вокзале будут делать прививки однократной вакциной от Johnson & Johnson, пункт работает ежедневно с 12:00 до 19:00.

Источник: novinky.cz

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