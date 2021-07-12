Минздрав Чехии: с сентября государство не будет оплачивать тесты

Минздрав планирует отменить компенсации профилактических тестов на коронавирус с сентября. Глава Минздрава Адам Войтех подтвердил: бесплатными останутся лишь тесты, предписанные врачами.

Сейчас государство покрывает чехам шесть тестов в месяц – 4 теста на антиген и 2 ПЦР. По словам Войтеха, так будет и в августе. Он оправдывает изменение с сентября тем, что тесты дорого обходятся государственной системе медицинского страхования.

«В сентябре придет момент, когда действительно каждый, кто хотел вакцинироваться, уже смог это сделать. Ясно, что профилактические тесты были альтернативой вакцинации, они оплачивались государственным медицинским страхованием, требовали значительных затрат и были необходимы для путешествий. Я не думаю, что в долгосрочной перспективе будет целесообразно платить за такие анализы из государственного медицинского страхования», –добавил министр.

Позже Войтех на пресс-конференции в понедельник время действия одного теста на антиген на 7 дней, хотя результат теста действителен только в течение трех дней. Он также подчеркнул, что с увеличением количества вакцинированных снижается нагрузка тестирующие лаборатории.

В понедельник правительство также приняло решение об обязательстве для организаторов мероприятий уведомлять областную санитарно-гигиеническую станцию при ивентах на 1000 человек и более. Для мероприятий, проводимых до 22 июля, обязательство является безотлагательным, у более поздних мероприятий организаторы должны будут объявить о своем намерении не позднее, чем за пять дней.

Период между первой и второй дозами вакцинации также будет сокращен с нынешних 34 до 21 дня с 15 июля. Однако это относится только к Pfizer/BioNTech и тем, кто зарегистрировался, но еще не указал дату вакцинации.

Источник: iRozhlas

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