Более 900 тыс. человек вновь должны делать тесты

Речь идет о жителях Чехии следующий категорий:
- не привитые ни одной дозой вакцины;
- привитые первой дозой ранее 20 июня и не получившие еще вторую дозу вакцины;
- те, кто не болел (не имел позитивных тестов на ковид);
- те, кто переболел коронавирусом более 180 дней назад.
С 24 мая люди, у которых с момента первой вакцинации прошло три недели, считались не заразными. С момента начала вакцинации в Чешской Республике в конце прошлого года правила были более строгими: должны были пройти две недели после второй дозы вакцины или единовременной прививки Johnson & Johnson. Для людей, перенесших COVID-19 в течение последних 180 дней, правила не менялись.
Правительство снова ужесточило условия с пятницы, 9 июля. Министр здравоохранения Адам Войтех ранее цитировал мнения экспертов о том, что первая доза вакцинации защищает только на 33% от нового мутации дельта.
«Не заразными будут считаться лишь те, у кого прошли две недели от введения второй дозы вакцины. Остальным придется делать тесты», – заявил министр.
Напомним, что Минздрав отменяет компенсации профилактических тестов для граждан Чехии с сентября.
Нововведение сразу же отразилось на количестве тестов: было сделано более 37 000 тестов ПЦР и почти 93 000 тестов на антигены. Днем ранее суммарно провели на 17% меньше ПЦР-тестов и на 30% меньше АГ-тестов.
Отрицательный тест на антиген действителен в течение 72 часов, а отрицательный тест ПЦР – в течение семи дней. Он требуется, например, для посещения памятников, театров, бассейнов, отелей, при использовании услуг парикмахерских или оздоровительных центров, а также для участия в массовых мероприятиях, таких как концерты или спортивные ивенты. Посетители ресторанов также должны иметь при себе тесты, однако персонал не обязан контролировать их наличие.
Согласно текущим данным о вакцинации, медицинские работники ввели первую дозу более чем 5,26 миллионам человек, то есть примерно 49,2% населения Чехии. У 3,9 миллиона человек вакцинация двумя дозами была завершена. В целом 54,3% населения проявили интерес к вакцине, с понедельника они могут вакцинироваться в двух местах в Праге без регистрации.
Источник: iRozhlas
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