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На вакцинацию без регистрации в Праге выстроились двухчасовые очереди

На вакцинацию без регистрации в Праге выстроились двухчасовые очереди

420on.cz 135
​В Праге продолжает расти интерес к вакцинации против covid-19 без регистрации в центрах на главном вокзале и в торговом центре Ходов. Институт клинической и экспериментальной медицины (IKEM), который открыл центр в Ходове, призвал людей в Facebook отложить визит из-за огромных очередей. Время ожидания превышает два часа.
Фото: IKEM
На вакцинацию без регистрации в Праге выстроились двухчасовые очереди

«Пожалуйста, приходите завтра или позже днем», — написали представители IKEM в социальных сетях.

В понедельник, когда центр открылся, там были вакцинированы около 600 человек, во вторник — 800, а в среду ожидается еще большее посетителей. На главном вокзале в Праге 12 июля были привиты около 240 человек.  По словам пресс-секретаря больницы на Буловке Евы Либигеровой, на главном вокзале время ожидания в очереди составляет около 45 минут.

В торговом центре их вакцинируют вакциной Pfizer/BioNTech, которую вводят двумя дозами с интервалом 21 день. На вокзале прививки делают препаратом Johnson & Johnson (достаточно одной дозы).

Больница На Франтишку сообщает, что у них прививку можно сделать после предварительной регистрации в течение нескольких дней. Записаться на вакцинацию можно через Интернет или по телефону 1221.

Минздрав также пытается привлечь людей в новые центры вакцинации с помощью лотереи. Раз в неделю здесь можно будет выиграть iPhone 12, раз в день — кроссовки Converse или ваучеры на игровую платформу Steam.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус прививки вакцинация Прага Чехия
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