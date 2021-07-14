Минздрав Чехии: откроются новые центры вакцинации без регистрации

Войтех также заявил в среду, что люди, получившие первую дозу вакцины, будут иметь право на бесплатное тестирование с сентября. Профилактические тесты Минздрав оплачивать с сентября отказывается.
Обязательное комплексное тестирование на рабочих местах могут оставить только в регионах с худшей эпидемической ситуацией. По словам Войтеха, решение примут в августе.
Интерес к вакцинации против covid-19 без регистрации на главном железнодорожном вокзале Праги и в торговом центре в Ходове продолжился и сегодня.
Источник: idnes
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: