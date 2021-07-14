Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.58
USD
21.64
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
09n 18 °C
Минздрав Чехии: откроются новые центры вакцинации без регистрации

Минздрав Чехии: откроются новые центры вакцинации без регистрации

420on 199
Министр здравоохранения заявил сегодня, что обычные центры вакцинации также начнут работать без регистрации. На следующей неделе откроются три новых точки вне больниц.
Минздрав Чехии: откроются новые центры вакцинации без регистрации

Войтех также заявил в среду, что люди, получившие первую дозу вакцины, будут иметь право на бесплатное тестирование с сентября. Профилактические тесты Минздрав оплачивать с сентября отказывается.

Обязательное комплексное тестирование на рабочих местах могут оставить только в регионах с худшей эпидемической ситуацией. По словам Войтеха, решение примут в августе.

Интерес к вакцинации против covid-19 без регистрации на главном железнодорожном вокзале Праги и в торговом центре в Ходове продолжился и сегодня.

Источник: idnes

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус вакцинация Прага Чехия 2021 Больницы пандемия
Читайте
по теме 
На вакцинацию без регистрации в Праге выстроились двухчасовые очереди
14.07.2021 15:31 Коронавирус
На вакцинацию без регистрации в Праге выстроились двухчасовые очереди
371
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 14.07.21
14.07.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 14.07.21
190570
Более 900 тыс. человек вновь должны делать тесты
13.07.2021 20:18 Коронавирус
Более 900 тыс. человек вновь должны делать тесты
1264
Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд
13.07.2021 16:37 Общество
Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд
2884
Последние новости:
14
июля
Особо сильные грозы ожидаются в Чехии сегодня вечером
14.07.2021 14:31 Общество
Особо сильные грозы ожидаются в Чехии сегодня вечером
1427
В Чехии в теневой экономике работают как минимум 214 000 человек
14.07.2021 12:39 Экономика
В Чехии в теневой экономике работают как минимум 214 000 человек
1004
Иностранцы смогут оформлять медицинские страховки только в PVZP
14.07.2021 09:40 Экономика
Иностранцы смогут оформлять медицинские страховки только в PVZP
2535
Иностранец влез на Марианскую колонну в Праге: полиция оштрафовала его на 10 тысяч крон
14.07.2021 09:14 Общество
Иностранец влез на Марианскую колонну в Праге: полиция оштрафовала его на 10 тысяч крон
786
13
июля
Полиция рекомендует водителям временно не ездить по кольцевой автодороге вокруг Праги
13.07.2021 17:52 Общество
Полиция рекомендует водителям временно не ездить по кольцевой автодороге вокруг Праги
2090
В Чехии открылась линия анонимной помощи жертвам насилия
13.07.2021 17:20 Общество
В Чехии открылась линия анонимной помощи жертвам насилия
533
Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд
13.07.2021 16:37 Общество
Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд
2884
Во время рафтинга у ​​плотины в чешском Штернберке утонул один человек, шесть детей удалось спасти
13.07.2021 13:23 Общество
Во время рафтинга у ​​плотины в чешском Штернберке утонул один человек, шесть детей удалось спасти
1334
В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов
13.07.2021 12:56 Общество
В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов
1781
Пражские районы Голешовице и Карлин соединит новый пешеходный мост HolKa
13.07.2021 09:48 Экономика
Пражские районы Голешовице и Карлин соединит новый пешеходный мост HolKa
1607


Мобильная версия