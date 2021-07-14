Минздрав Чехии: откроются новые центры вакцинации без регистрации

Министр здравоохранения заявил сегодня, что обычные центры вакцинации также начнут работать без регистрации. На следующей неделе откроются три новых точки вне больниц.

Войтех также заявил в среду, что люди, получившие первую дозу вакцины, будут иметь право на бесплатное тестирование с сентября. Профилактические тесты Минздрав оплачивать с сентября отказывается.

Обязательное комплексное тестирование на рабочих местах могут оставить только в регионах с худшей эпидемической ситуацией. По словам Войтеха, решение примут в августе.

Интерес к вакцинации против covid-19 без регистрации на главном железнодорожном вокзале Праги и в торговом центре в Ходове продолжился и сегодня.

Источник: idnes

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