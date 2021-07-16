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В Праге вакцинируют от ковида бездомных и наркозависимых

В Праге вакцинируют от ковида бездомных и наркозависимых

420on.cz 291
В чешской столице начали делать прививки бездомных людям прямо на местах, где они обычно ночуют или получают еду от благотворительных организаций. Проект запущен администрацией Праги совместно с некоммерческими организациями «Армия спасения», «Надежда» и «Загляни внутрь».
Фото: praha.eu
В Праге вакцинируют от ковида бездомных и наркозависимых

Пилотный центр вакцинации для бездомных был создан у Либенского моста. Вакцинированные люди получат распечатанный сертификат. Городские власти используют однократную вакцину от компании Johnson & Johnson для вакцинации людей на улицах. Бездомные не остаются на одном месте, поэтому, скорее всего, медицинские работники не смогут ввести им вторую дозу.

16 июля в парке у главного вокзала в Праге прививки делали наркозависимым людям. Им также была предоставлена вакцина Johnson & Johnson. Для вакцинации не нужно было предъявлять никаких документов.

«В столице по-прежнему много людей из наиболее уязвимых категорий населения, которые не имеют доступа к вакцине против COVID-19. Мобильные бригады начали активно предлагать вакцинацию прямо там, где эти люди находятся. Я рада, что Министерство здравоохранения наконец согласилось с тем, что вакцинация бездомных поможет защитить их здоровье и в то же время будет способствовать более широкому охвату вакцинацией населения Праги», — сказала Милена Джонова, советник мэра Праги по социальной политике и здравоохранению.

Источник: praha.eu

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Темы
Прага вакцинация прививки бездомные коронавирус Чехия
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