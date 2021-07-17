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Ковид в числах: сводка цифр по Чехии

Ковид в числах: сводка цифр по Чехии

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В пятницу в Чехии было зарегистрировано 233 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Это на 49 меньше, чем в тот же день предыдущей недели. На 100 000 жителей в Чешской Республике приходится менее 15 новых инфицированных.
Ковид в числах: сводка цифр по Чехии

За эту неделю в пятницу прибыло 233 новых случая, в четверг статистику пополнило на пять дел меньше. Наибольшее количество зараженных было во вторник – 316. Минздрав сообщает: впервые за месяц ежедневное количество подтвержденных случаев превысило 300.

Хуже всего уже несколько дней с эпидемиологической точки хрения в Праге, где на прошлой неделе было 40 инфицированных на 100 000 жителей. В Пльзенском крае почти 34 случая, в Средней Чехии – 22. В девяти регионах индикаторное число не превышает 10. Лучшая ситуация в Карловарском крае, где заболеваемость составляет 4,4.

На районном уровне заболевание наиболее распространено в Пльзеньском крае. В районе Пльзень-Север гигиенисты зарегистрировали почти 60 новых случаев на 100 000 жителей за последнюю неделю, а в Пльзени – менее 44. За столицей следуют 40 случаев, а в районе Прага-запад - менее 39 случаев на 100 000 жителей. за последние семь дней.

В пятницу общенациональное число случаев заболевания несколько снизилось до менее 15 новых случаев заболевания коронавирусом за последние семь дней. Это немного меньше, чем в четверг, когда заболеваемость составила 15,3.

Репродуктивное число также немного снизилось. По сравнению со вчера ​​оно упало с 1,25 до почти 1,18. Напомним, что любые цифры над 1,00 свидетельствуют об ускорении распространения вируса.

Сейчас в больницах находится 30 человек с коронавирусом. Шесть из них – в тяжелом состоянии.

В пятницу лаборатории провели почти 143 600 тестов, что на 12 200 больше, чем неделю назад. Количество позитивных результатов среди профилактических тестов снизилось с 0,1% до 0,09%. В случае диагностических тестов, предписанных врачами, эта цифра упала с 1,44% до 1,04%. По эпидемиологическим показаниям тестов, когда людей проверяют на возможный контакт с инфицированными, доля положительных результатов в эту пятницу составила 0,2%, а неделей ранее – 0,38 процента.

С начала эпидемии в марте прошлого года было выявлено, что 1 670 823 человека заразились коронавирусом в Чешской Республике. На данный момент вылечено 1 637 717 человек. Суммарно умерло 30 336 человек. За последнюю неделю Минздрав зарегистрировал одну смерть от COVID-19.

В пятницу медработники ввели более 92 000 доз вакцины, примерно на 1,400 меньше, чем в четверг. С начала вакцинации они сделали более 9,4 миллиона доз вакцины. Более 4,1 миллиона человек в стране прошли вакцинацию.

В начале этой недели первые два центра вакцинации без регистрации были открыты в Чешской Республике, в торговом центре Ходов и на главном железнодорожном вокзале Праги. На следующей неделе в среду к ним добавятся еще два места, в торговых центрах Karolina в Остраве и Olympia в Брно.

 

Источник: iRozhlas.cz

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Темы
коронавирус пандемия эпидемия Чехия Чехия 2021 Прага Брно Острава вакцинация
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